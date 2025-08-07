Da li fluorid u vodi za piće smanjuje IQ kod dece i čini ih glupljim?

Američka savezna država Juta u vodu za piće više ne dodaje fluorid.

Iako doprinosi zdravlju zuba, fluorid se često optužuje da umanjuje inteligenciju dece. To je, međutim, složena tema koju ne treba shvatiti olako.

Fluorid u vodi za piće u SAD je uobičajena stvar. Štaviše – s obzirom na to da se od 1945, odnosno od početka dodavanja fluorida u vodu, naglo smanjio broj slučajeva karijesa, Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) ocenjuje da je ta mera „jedna od deset najvećih intervencija u oblasti javnog zdravlja u 20. veku“.

Fluoridi su soli fluorovodonične kiseline. One pomažu takozvanoj remineralizaciji zubne gleđi i time smanjuju rizik od karijesa, piše Dojče vele.

Uprkos tome, Juta je nedavno postala prva savezna država u SAD koja je odlučila da ukine fluorid u vodi za piće.

Ta odluka verovatno raduje američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija. On je još pre inauguracije predsednika Donalda Trampa objavio na mreži Iks da namerava da zaustavi fluorisanje vode za piće – između ostalog i zato što, kako smatra, fluorid deluje neurotoksično i snižava koeficijent inteligencije, posebno kod dece čiji se mozak još razvija.

Fuorid i inteligencija: tema naučnih studija

Pitanje da li fluorid može da smanji inteligenciju dece često je predmet naučnih istraživanja. Neke studije pronašle su korelaciju između koncentracije fluorida u urinu trudnica i kognitivnih sposobnosti njihove dece: fluorid u previsokim koncentracijama može da poremeti metabolizam kalcijuma u ćelijama do te mere da dolazi do oštećenja moždanih ćelija.

Meta-analiza (studija naučnih studija) objavljena u januaru ove godine ponovo je rasplamsala debatu o vezi između unosa fluorida i inteligencije.

Jan Hengstler, lekar specijalista za farmakologiju i toksikologiju na Tehničkom univerzitetu u Dortmundu, bavio se fluoridom i njegovim potencijalnim rizicima. On smatra da je pitanje da li fluorid može oštetiti mozak dece u razvoju sasvim opravdano.

„To je složena tema koju ne treba shvatati olako“, kaže Hengstler. Studija iz 2020. na kojoj je on radio, zaključuje da fluorid, pri trenutnim nivoima izloženosti u Evropi, nije neurotoksičan za ljudski razvoj. Drugim rečima: ključna je doza.

Doza čini otrov: od koje količine fluorid postaje štetan?

Prema podacima američke CDC, litar vode u SAD sadrži 0,7 mg fluorida, što odgovara dnevnoj dozi koju Nacionalni institut za zdravlje (NIH) preporučuje za decu uzrasta od jedne do tri godine. Odrasli muškarci ne bi trebalo da unose više od četiri miligrama fluorida dnevno, dok je za odrasle žene preporučeni maksimum tri miligrama.

Problem s fluoridom je što se u mnogim zemljama ne dodaje samo vodi za piće, već i pasti za zube i soli. Osim toga, određene namirnice prirodno sadrže fluorid, poput ribe i crnog čaja.

Fluorid se takođe prirodno nalazi u vodi, koja se, posle prerade, koristi kao pijaća voda u zavisnosti od regiona, i to u većim ili manjim količinama. Zato je ključno da zdravstvene vlasti prate snabdevanje fluoridom u određenim regionima, naglašava Hengstler.

Nemačko društvo za ishranu (DGE) i toksikolog Hengstler radije računaju prema telesnoj težini, preporučujući maksimalno 0,05 mg fluorida po kilogramu telesne mase dnevno.

„Unos fluorida ne bi trebalo da bude ni prenizak, ni previsok. Idealna količina je 0,05 mg fluorida po kilogramu telesne mase dnevno. Time se sprečava karijes, a istovremeno se ne dolazi ni blizu vrednosti koje bi mogle izazvati zubnu ili skeletnu fluorozu. Pijaća voda ni u kom slučaju ne bi trebalo da sadrži više od 1,5 mg fluorida po litru“, kaže Hengstler.

Loša zdravstvena zaštita iskrivljuje rezultate studija

Međutim, nadzor nad unosom fluorida nije moguć u svim delovima sveta.

„U pojedinim, uglavnom ruralnim oblastima, recimo u Mongoliji ili u unutrašnjosti Kine, postoje regioni u kojima je izloženost fluoridu ili prevelika ili premala, a opšti nivo zdravstvene zaštite trebalo bi da bude bolji.“

Loša zdravstvena zaštita često je povezana s nižim obrazovanjem i lošijim životnim standardom. To vodi ka još jednom problemu: studije o uticaju fluorida često su opterećene brojnim faktorima koji narušavaju tačnost rezultata, takozvanim „zbunjujućim faktorima“ (confounders).

To je naročito izraženo u studijama preseka, gde se uzorak populacija ispituje samo jednom. Na taj način nije lako utvrditi da li je niža inteligencija zaista posledica unosa fluorida ili je u pitanju neki drugi uzrok.

„Međutim, postoje i dugoročne studije koje uzimaju u obzir ove faktore“, kaže Hengstler.

U takvim istraživanjima, poznatim kao longitudinalne studije, ispitanici se prate tokom dužeg vremenskog perioda. Rezultati tih studija sprovedenih u Evropi i Kanadi pokazuju: ko ne prekoračuje preporučeni dnevni unos fluorida, nema razloga da brine za svoju inteligenciju.

