Da li jabuke treba jesti sa korom ili bez? Stručnjaci otkrivaju pravi način

Jabuke su jedno od najzdravijih voća, ali često se postavlja pitanje – da li ih treba jesti sa korom ili ih oljuštiti? Stručnjaci naglašavaju da odgovor zavisi od toga šta želite da dobijete iz ovog voća i koliko vodite računa o higijeni.

Prednosti jedenja jabuka sa korom

Kora jabuke sadrži najveći deo vlakana, antioksidanata i vitamina. Posebno je bogata polifenolima, koji pomažu u zaštiti srca i jačanju imuniteta. Osim toga, vlakna iz kore doprinose boljoj probavi i dužem osećaju sitosti.

Kada je bolje oljuštiti jabuku

Iako je kora zdrava, može sadržati pesticide i nečistoće. Ako jabuke nisu organske ili nisu dobro oprane, stručnjaci preporučuju da se ogule. Na taj način smanjuje se rizik od unošenja štetnih materija.

Najbolji način pripreme

Ako želite da zadržite sve hranljive materije, najbolje je jabuku dobro oprati pod mlazom vode i eventualno istrljati četkicom. Organske jabuke su najbezbednije za konzumaciju sa korom, dok je kod konvencionalnih bolje biti oprezan.

Jabuke sa korom pružaju više hranljivih materija, ali samo ako su dobro oprane i bezbedne za jelo. Kada niste sigurni u poreklo, bolje je oljuštiti ih. Na taj način dobijate balans između zdravlja i sigurnosti.

