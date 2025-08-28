Da li je i vi jedete: Ovo je najgora hrana koju možete pojesti ujutru

Ujutro vam je najvažnije da brzo utolite glad, ali prvi zalogaj može odrediti kako će vam se telo osećati i funkcionisati tokom celog dana.

Neke namirnice izazivaju neprijatne iritacije u stomaku, pa ih treba izbegavati jesti ujutru.

Kisela i mlečna hrana

Citrusno voće poput narandži, grejpa ili limuna na prazan stomak iritira sluznicu želuca i podstiče prekomerno lučenje kiseline, što može izazvati žgaravicu ili pogoršati gastritis. Isto važi i za kafu – i crnu i sa mlekom – koja naglo povećava kiselu sredinu u stomaku i može prouzrokovati osećaj pečenja. Običan jogurt, posebno voćni puni šećera i aditiva, retko preživi u kiselom okruženju praznog želuca, pa njegove “dobre” bakterije uglavnom propadaju pre nego što stignu do creva.

Brzi šareni doručak

Slatkiši, kroasani, pahuljice i energetske pločice izgledaju primamljivo kada ste gladni, ali naglo dižu nivo glukoze u krvi, da bi ga ubrzo potom jednako brzo spustili. Posledica je osećaj umora, razdražljivosti i nove gladi, zbog čega upadate u začarani krug šećernih skokova i padova.

Plodovi sa neželjenim efektima

Sirovi paradajz može izazvati grčeve i nadutost – njegova kiselina i sastojci iz semenki iritiraju osetljivu sluznicu.

Banane, iako pune prirodnih šećera i kalijuma, na prazan stomak prouzrokuju nagli talas energije koji vrlo brzo nestaje, ostavljajući vas iscrpljenijim nego pre.

Doručak ne mora biti komplikovan, ali mora biti pametan. Uvod vode, vlakana, zdravih masti i proteina izvodi izbegavanje jutarnjih neprijatnosti, obezbeđuje stabilnu energiju i bolju koncentraciju. Malim promenama već sutra možete sebi obezbediti prijatniji start dana!

