Da li je opasno jesti slaninu i čvarke za doručak? Evo šta doktorka kaže – i šta niko ne priča

Ako se pitate da li je u redu da dan započnete slaninom i čvarcima – odgovor je: može, ali ne u svakoj situaciji.

Doktorka Snežana Basić kaže da ovakva hrana nije zabranjena, ali da zahteva malo više promišljenosti nego što mislimo. Nije stvar u tome da li je masno, već da li tvoje telo zna šta da radi s tim gorivom.

Ujutru, kada je organizam najspremniji da troši energiju, slanina i čvarci mogu da posluže kao dobar start – ali samo ako planiraš da se krećeš, radiš, ideš u akciju. Ako ti dan počinje sedenjem, ekranima i kafom, ovakav doručak može da te uspori, umori i napravi kontraefekat. Dakle, nije problem u hrani, već u kontekstu.

Doktorka naglašava da ovakvi obroci imaju smisla ako su deo šire slike – ako znaš da ćeš biti fizički aktivna, ako ih kombinuješ sa povrćem, ako ne preteraš. Slanina i čvarci nisu za svaki dan, ali nisu ni za izbacivanje. Imaju svoju ulogu, samo je treba prepoznati.

Zanimljivo je da mnogi ljudi misle da su ovakvi doručci „zabranjeni“ ili „nezdravi“, a zapravo je ključ u balansu. Ako znaš šta ti prija, ako slušaš svoje telo i ne jedeš iz dosade, onda i masniji doručak može da bude deo zdravog ritma. Nije sve crno-belo, i nije svaki savet univerzalan.

Ono što mi se posebno dopalo u njenom pristupu jeste što ne koristi zastrašivanje. Ne govori „ne smeš“, već „razmisli“. I to je ono što fali u mnogim savetima – da nas neko podseti da imamo izbor, ali i odgovornost. Slanina i čvarci nisu neprijatelji, ali nisu ni automatski saveznici. Sve zavisi od toga kako ih uklopiš u svoj dan.

Ako si zdrava, aktivna i znaš šta ti prija – slobodno uživaj. Ako osećaš da te ovakva hrana umara, možda je vreme da je pomeriš za vikend, za dan kad znaš da ćeš biti u pokretu. Nema krivice, nema zabrana – samo malo više pažnje.

Najčešća pitanja

Da li deca smeju da jedu slaninu i čvarke?

U malim količinama, uz povrće i integralni hleb – da.

Da li su čvarci bolji od slanine?

Zavisi od pripreme – domaći čvarci bez dodataka su često bolji izbor.

Koliko puta nedeljno smem da ih jedem?

1–2 puta nedeljno, ako ste aktivni i zdravi.

Da li su bolji za doručak ili večeru?

Doručak – telo tada najbolje koristi masti kao energiju.

Ako ti je ovaj tekst pomogao da razjasniš dilemu oko doručka, podeli ga sa nekim ko i dalje misli da je slanina „zabranjena“.

