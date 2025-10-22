Da li je zdravo jesti kokice? Evo šta kažu stručnjaci

Da li je zdravo jesti kokice?

Kada se male zrnca kukuruza zagreju, ona postaju one hrskave i ukusne stvari koje svi volimo zvane kokice. Neki tvrde da su kokice nešto poput superjunaka među zrnevljem, pune vlakana i sa malo kalorija, ali kao i u svakoj priči, postoji i druga strana, piše danas.rs

Koliko su zdrave?

U svom osnovnom obliku, kokice su zdrav i hranjiv zalogaj, ali kada ih prelijete maslacem ili dodate so, to postaje druga priča. Uživanje u umerenim porcijama kokica nije problem, ali ako su one vaša omiljena poslastica, trebalo bi da pazite na način pripreme.

Kokice su zapravo napravljene od posebne vrste kukuruza, poznatog kao „kokičar“. Kokice su zapravo žitarice od celog zrna koje mogu doprineti zdravoj ishrani.

Imajući u vidu njihov sastav, kokice su bogate vlaknima, što može pomoći u održavanju osećaja sitosti duže vreme. Takođe, ako se pripreme na odgovarajući način, su niskokalorične što znači da u većim porcijama možete uživati bez previše brige o broju unetih kalorija.

Osim toga, kokice su bogate antioksidansima, poput polifenola, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa u telu. Ove supstance mogu imati i pozitivan uticaj na zdravlje digestivnog trakta i smanjenje rizika od određenih bolesti.

Ali kao što je slučaj sa svim superherojima, čak i kokice imaju svoje slabosti. Neke vrste kokica koje se mogu naći u prodavnicama mogu biti visokokalorične i sadržati puno soli, masnoća i aditiva. Takođe, kokice s ukusom butera mogu sadržavati supstance koje nisu baš zdrave za pluća ili varenje.

Budite umereni

Dakle, dok kokice mogu biti ukusan i relativno zdrav zalogaj, važno je paziti na način na koji su pripremljene i konzumirati ih umereno. Možete ih sami pripremiti kod kuće koristeći zdrave sastojke, izbegavajući dodatke kao što su so i maslac. I ako ih jedete u bioskopu, bolje je uzeti manju porciju bez dodataka kako biste smanjili unos štetnih sastojaka.

