Da li može da se jede buđav ‘lebac’? Šokiraće vas šta kažu lekari

Svi smo ovo probali jednom u životu.

Možda vam se čini bezazlenim da odstranite buđavi deo hleba i pojedete ostatak, ali to zapravo nije dobra ideja. Mnogi ljudi izbegavaju bacanje hrane i koriste ono što izgleda jestivo, dok drugi jednostavno ne žele da idu u prodavnicu ili pekaru po svež hleb, prenosi klix.ba.

Međutim, doktor Karan Rad upozorava da „ne postoji potpuno čist deo buđavog hleba“ i da njegovo konzumiranje može biti opasno po zdravlje. Vidljiva buđ je samo mali deo većeg problema – spore se šire po celom hlebu, iako nisu uvek vidljive golim okom.

„Čak i ako uklonite deo na kojem se vidi buđ, to ne znači da je ostatak bezbedan za jelo“, objašnjava doktor Rad. „Buđ ima nevidljive korene koji prodiru duboko u hleb, a njene spore mogu kontaminirati celu površinu.“

Kako biste izbegli zdravstvene rizike, najbolje je baciti ceo hleb čim primetite buđ. Iako postoje vrste buđi koje su bezopasne – poput onih koje se koriste za proizvodnju plavog sira ili antibiotika – mnoge mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Jedan od primera je vrsta Rhizopus stolonifer, koja se često pojavljuje na hlebu i može biti štetna. Neke vrste buđi proizvode mikotoksine, supstance koje mogu izazvati ozbiljna trovanja, a ponekad i fatalne posledice.

Važno je naglasiti da ni tostiranje hleba ne uništava ove toksine. Zato, ako primetite buđ na hlebu, nemojte pokušavati da spasite „čiste“ delove – najbolje rešenje je da ga odmah bacite.

