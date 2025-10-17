Da li prezrele banane uništavaju zdravlje creva? Doktor sa Harvarda otkriva istinu

Harvardski doktor razbija mit o bananama — evo šta treba da znate pre sledeće užine.

Ako ste mislili da je banana zdrav izbor u svakoj fazi zrelosti — vreme je da zastanete. Harvardski gastroenterolog dr Saurabh Sethi upozorava da prezrele banane mogu više da štete nego da koriste, naročito kada je u pitanju zdravlje creva. Iako deluju bezazleno, njihova slatkoća skriva problem.

Šta se dešava u crevima kada pojedemo prezrelu bananu?

Ukratko: višak šećera i manjak vlakana remete ravnotežu bakterija u stomaku. Umesto da hrane dobre mikroorganizme, prezrele banane mogu da podstaknu one loše. To može dovesti do nadimanja, gasova, pa čak i upalnih procesa. I sve to — iz jedne „nevine“ užine.

Zašto su prezrele banane problematične?

Kako banana sazreva, njen skrob se pretvara u šećer. U toj fazi, vlakna koja su ključna za dobru probavu — nestaju u pozadini. Ostaje mekana, slatka masa koja brzo ulazi u krvotok i menja mikrobiom. Creva vole stabilnost, a prezrela banana je sve samo ne to.

Postoji li zdravija alternativa?

Naravno. Blago zrela banana — ona koja je još uvek čvrsta i žuta sa malo zelenog — bolji je izbor. Još bolja opcija? Jabuka, kivi ili šaka borovnica. Voće koje ne glumi desert, već stvarno hrani creva.

A šta ako baš volite banane?

Ne morate ih se odreći. Ali ih jedite pametno. Uparite ih sa ovsenim pahuljicama, grčkim jogurtom ili šakom oraha. Tako ćete ublažiti nagli skok šećera i pomoći crevima da održe balans.

Najčešća pitanja o prezrelim bananama

Da li su prezrele banane loše za svakoga?

Nisu, ali ako imate osetljiv stomak ili probleme sa varenjem, bolje ih je izbegavati.

Mogu li da ih koristim u kolačima?

Da, ali imajte na umu da termička obrada ne vraća vlakna.

Koje voće je najbolje za probavu?

Borovnice, kivi i jabuke — prirodni saveznici vaših creva.

Banana nije neprijatelj. Ali kada postane previše zrela, prestaje da bude saveznik vašeg stomaka. Ako želite da vam creva rade kao švajcarski sat, birajte voće koje ih ne zbunjuje. I zapamtite — zdravlje počinje tamo gde ga najmanje očekujete: u izboru užine.

Isprobajte već sutra: Zamenite prezrelu bananu sa jabukom i dodajte kašiku lanenog semena u doručak. Vaša creva će vam biti zahvalna.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com