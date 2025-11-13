Da li se jabuka jede ujutru ili uveče — evo kada ćete maksimalno iskoristiti njene blagodeti

Doba dana kada pojedete jabuku određuje da li ćete najviše iskoristiti sve njene benefite po zdravlje – i najbolje je pojesti je ujutru.

Da li se jabuka jede ujutru ili uveče? Izgleda, naime, da vreme kada jedete jabuke može odrediti koliko su one korisne za vaše zdravlje. Najbolje vreme za jelo ovog voća je ujutru ili rano u toku dana, kako piše Eating Well.

Kada je najbolje vreme za jelo jabuka

Jutro može biti idealno vreme da izvučete najviše koristi od vlakana u jabukama. Bez obzira da li dodate nekoliko kriški u ovsenu kašu za doručak ili jedete jabuku kao užinu sredinom jutra, to može pomoći u pravilnom varenju, poboljšati nivo šećera u krvi i održati osećaj sitosti.

Prednosti jedenja jabuka ujutru

Podržava zdravlje sistema za varenje. Prema Frontiersin-u, jedenje jabuke bogate vlaknima na početku dana može koristiti gastrointestinalnom traktu.

Jabuke sadrže dve vrste vlakana koja pomažu u održavanju redovne stolice. Nerastvorljiva vlakna dodaju volumen stolici i stimulišu njen prolaz, dok rastvorljiva vlakna formiraju gel koji olakšava stolicu.

Jabučni pektin takođe hrani korisne crevne bakterije, pomažući u održavanju zdravlja creva i potencijalno sprečavajući zatvor tokom vremena.

Pomaže u balansiranju šećera u krvi

Časopis o hrani napominje da slatke jabuke mogu izazvati brzi porast šećera u krvi. Međutim, jedenje jabuke ujutru može pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi tokom celog dana.

Pektin usporava varenje, omogućavajući hrani da sporije prolazi kroz creva. Ovo ne samo da produžava sitost, već i sprečava neželjene skokove šećera u krvi.

Redovna konzumacija voća sa niskim glikemijskim indeksom, kao što su jabuke, grožđe i borovnice, povezana je sa smanjenim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2.

Produženi osećaj sitosti

Jabuke su pune hranljivih materija koje pomažu u kontroli težine. Pošto vlakna podstiču sitost, prirodno jedete manje ukupno.

Za one koji žele da smršaju, jedenje cele jabuke 10-15 minuta pre obroka može maksimizirati ovaj efekat sitosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com