Da li ste probali beli luk crne boje? Magična kombinacija reguliše holesterol, štiti jetru i mozak

boja, ali i ukus i aroma ovog belog luka privlačni su šefovima kuhinja širom sveta koji s njim sve više eksperimentišu

Crni beli luk odnosno beli luk crne boje poslednjih godina je postao kulinarski hit, kako zbog blagog ukusa, tako i zbog antioksidanata kojih ima više nego beli.

Obilje bioaktivnih spojeva korisnih za zdravlje donelo mu je reputaciju supernamirnice, tajne mladosti i dugovečnosti. Osim toga, lakše se vari i organizam lakše crpi iz njega zdrave sastojke. Ipak, iako ste možda tek sad čuli za njega, crni beli luk nije nikakva novost.

U Aziji se ova namirnica od davnina proizvodi na prirodan način, fermentacijom na visokim temperaturama. Procesom koji traje mesec dana lekovita svojstva belog luka se pojačavaju. Rezultat je aromatičan, sladak i orašast ukus, piše Punkufer.

Njegova boja, ali i ukus i aroma naročito su privlačni šefovima kuhinja širom sveta koji s njim sve više eksperimentišu u najrazličitijim jelima. Dodaju ih čak i u desertima jer nema odbojnog ni intenzivnog mirisa koji karakteriše beli luk. Od crnog belog luka pripremaju se sirupi, dodaje se jelima s ribom, mesom i povrćem, spaja se s čokoladom u poslasticama…

Kako se priprema beli luk crne boje?

Lako je zavoleti crni beli luk čak i do te mere da neki ljudi odlučuju da se poigraju kućnom fermentacijom, što je bez posebne komore zaista zahtevan pothvat. Ipak, ako se odlučite na to, imajte na umu da se glavice drže na temperaturi od 60 do 87°C, 60 do 90 dana. Ako ste, dakle, dovoljno ambiciozni trebaće vam kuvalo za pirinač ili poseban lonac za sporo kuvanje, koji ima opciju “warm”.

Najpre treba očistiti glavice bez vode, pomoću sunđera. Zatim ih stavite u uređaj, namestite “warm” i pričekajte tri nedelje tokom kojih će prostorija poprimiti (nekome) fini miris. Pre pripreme možda ne bi bilo loše da izračunate koliko će vas koštati taj eksperiment kako vas računi za struju ne bi šokirali.

Inače, što se tiče lekovitih dejstava, ona su mnogobrojna. Pored svog odličnog ukusa, ovaj luk pomaže u regulisanju šećera u krvi, triglicerida i holesterola. Može da pomogne u blokiranju razvoja slobodnih radikala. Anti-inflamatorna svojstva crnog belog luka su takođe dobra za zdravlje mozga. Mogu da pomognu u prevenciji stanja kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest i da poboljšaju generalno pamćenje. Takođe je utvrđeno da ovaj luk jača imuni sistem i može da poboljša zdravlje jetre.

