Da li ste probali med od bundeve? Moćan eliksir za srce, ublažava kašalj i rešava problem sa zatvorom

Bundeva je jedan od najboljih izvora alfa-linolenske kiseline (ALA), omega-3 esencijalne masne kiseline koja je vrlo dobra za zdravlje srca.

Med od bundeve se smatra delotvornim u ublažavanju bolesti jetre i bubrega, za izbacivanje kamena iz žuči, lečenje mokraćnih kanala, ali i za jak i suvi kašalj.

Oni koji pate od zatvora mogu da koriste med od bundeve, jer on sadrži vlakna, ali i karoten i pregršt vitamina.

Smatra se da pomaže u borbi sa povećanim holesterolom, arterosklerozom, smanjuje otoke srčane insuficijencije. Korišćenje meda od bundeve preporučuje se i kod gojaznosti.

Kako se priprema med od bundeve:

Za pripremu meda biće vam potrebna jedna zrela žuta bundeva.

Sve što je potrebno jeste da odsečete vrh i izvadite unutrašnjost (semenke i vlakna).

U dobijeni veliki otvor treba nasuti šećer, bilo koji, po vašoj želji.

Odozgo poklapamo odsečenim vrhom i ostavljamo na desetak dana na prohladno mesto.

Najbolje je bundevu staviti u neku veću činiju, jer vremenom će omekšati i biće je teško premeštati.

Za to vreme, šećer će se otopiti u bundevinom soku. Čim se šećer otopi, skidamo poklopac i sipamo dobijenu tečnost u staklenu posudu.

Ako se, slučajno, na poklopcu bundeve uhvatila plesan, to nije ništa strašno. U tom slučaju napravite rupu na dnu bundeve, i kroz nju sipajte med u posudu.

Kako se koristi med od bundeve?

A kako ćete koristiti ovaj med – to je vaš izbor. Možete sa njim zaslađivati čaj, možete ga konzumirati samostalno 2-3 puta dnevno, po 2-3 supene kašike, možete ga koristiti kao preliv za palačinke, ili izmislite svoju varijantu, sve zavisi od vaše fantazije.

Konzumirajte ga koliko god dugo želite. Ako vam je nedovoljno, možete odmah pripremiti veću količinu od 2-3 bundeve.

