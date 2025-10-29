Da li su bademi natopljeni u vodi bolji za mršavljenje od sirovih? Otkrivamo istinu

Mnogi nutricionisti i autori tvrde da natopljeni bademi imaju prednost kada je u pitanju mršavljenje — ali istraživanja donose iznenađujuće zaključke. Hajde da sagledamo činjenice i razjasnimo da li je natapanje zaista neophodno.

Prednosti badema za mršavljenje

Bademi, bilo da su sirovi ili natopljeni, bogati su vlaknima, zdravim mastima i biljnim proteinima. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija badema može doprineti smanjenju telesne mase i masnih naslaga. Tajna leži u njihovoj sposobnosti da povećaju osećaj sitosti.

Posebno za natopljene bademe se navodi da mogu biti lakši za varenje, mekši za žvakanje i potencijalno efikasniji u održavanju energije duže vremena.

Da li natapanje zaista poboljšava rezultate?

Navodi da natapanje “aktivira” bademe tako što smanjuje antinutrijente (poput fitične kiseline) i povećava raspoloživost hranljivih materija postoje, ali naučni podaci nisu u velikoj meri podržali sve te tvrdnje.

Istraživanje je pokazalo da natapanje možda ne menja znatno nutritivni profil badema, ali može poboljšati njihovu teksturu i probavljivost kod osoba koje imaju osetljiv želudac ili zube.

Kako birati između sirovih i natopljenih badema?

Ako želite maksimalnu praktičnost — sirovi bademi su odlični izbor i već imaju brojne dokazane benefite.

Ako imate problema sa žvakanjem, varenjem ili želite mekšu strukturu — natopljeni bademi mogu biti pogodniji.

Za mršavljenje, fokus treba biti na ukupnom unosu kalorija i substituciji nezdrave užine kvalitetnim orašastim plodovima — bilo da su natopljeni ili ne.

Imajte na umu veličinu porcije: čak i bademi su kalorično bogati, pa je umerenost ključ.

Zaključak

Natopljeni bademi mogu imati neke dodatne prednosti u smislu teksture i potencijalne varljivosti, međutim — sirovi bademi već pružaju značajne zdravstvene benefite, uključujući podršku mršavljenju. Najvažnije je da ih uključite u uravnoteženu ishranu, održavate umerene količine i birate orašaste plodove umesto visoko prerađenih grickalica.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com