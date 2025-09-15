Da li unate li šta je oskoruša? Ovo zaboravljeno voće leči sve živo

Ima opor ukus i ne može baš da se jede kao obična kruška, ali se od nje prave divni i ukusni sokovi, džemovi i kompoti.

Znate li šta je oskoruša? Ovo zaboravljeno voće leči sve živo!

Nekada skoro zaboravljena voćka, oskoruša (poznata i kao divlja kruška, a njen latinski naziv je Sorbus), danas sve više privlači pažnju istraživača, proizvođača i ljubitelja prirodnih lekova. Njeni ekstrakti sve češće se nalaze u dodacima ishrani, kozmetičkim preparatima i funkcionalnoj hrani. Iako se nekada koristila samo u narodnoj medicini ili kao ukrasno drvo, nauka joj sada otvara nova vrata, prenosi avaz.ba.

Kako prepoznati oskorušu?

Ova listopadna biljka može dostići visinu i do 30 metara, iako postoje i niže vrste koje rastu kao žbun. Mlado drvo ima glatku koru, dok starije stablo razvija duboke brazde. Listovi su perasti, a plodovi mali, okrugli ili kruškoliki, u raznim nijansama – od crvenkaste i narandžaste do zelenkasto-smeđe i žućkaste. Potiče iz Evrope, severozapadne Afrike i jugozapadne Azije. Najbolje uspeva na svetlim i toplim mestima, od mora do planinskih oblasti.

Zašto je oskoruša sve traženija?

Iako su sirovi plodovi oskoruše opori i gotovo nejestivi, kada malo „odstoje“, postaju mekani, slatkasti i prijatnog ukusa – podsećaju na mešavinu jabuke i gloga. Zato su idealni za pripremu pekmeza, kompota, sokova, pa čak i vina i likera. Divljač, poput srna i jelena, obožava ove plodove, što takođe govori o njihovoj vrednosti.

Prava mala riznica hranljivih i lekovitih materija

Oskoruša obiluje polifenolima, flavonoidima, taninima, karotenoidima, vitaminima (posebno C, A, E i B grupa) i mineralima (kao što su kalijum, kalcijum, magnezijum, gvožđe). Sadrži i organske kiseline koje joj daju karakterističan ukus, a najvažnije među njima su jabučna i limunska. Plodovi takođe sadrže antocijane – pigmente odgovorne za njihovu boju, a poznate po svojim zaštitnim efektima na srce i nervni sistem.

Ipak, važno je znati da sirovi plodovi nekih vrsta sadrže parasorbinsku kiselinu, koja može izazvati blage smetnje, ali se njen efekat potpuno neutralizuje kuvanjem ili sušenjem.

Potencijal u lečenju i prevenciji bolesti

Ekstrakti oskoruše pokazali su značajno antioksidativno, protivupalno i antimikrobno dejstvo. Neki sastojci pomažu u snižavanju šećera u krvi, poboljšanju varenja i jačanju imuniteta. Koriste se i kod problema sa dijarejom, upalama sluzokože, pa čak i kod reumatskih tegoba.

Listovi i kora koriste se za pripremu lekovitih čajeva, dok se cvetovi i seme u narodnoj medicini povezuju s boljom cirkulacijom i regulacijom krvnog pritiska.

Oskoruša u kuhinji i svakodnevici

Osim u tradicionalnoj medicini, oskoruša nalazi sve širu primenu i u kulinarstvu. Kombinuje se sa drugim voćem, koristi se za prirodno zaslađivanje, jer sadrži sorbozu – prirodni šećer sa niskim glikemijskim indeksom.

Iako je još uvek retka, njen potencijal tek dolazi do izražaja. Oskoruša je istinski dragulj prirode koji spaja ukus, lepotu i lekovitost.

