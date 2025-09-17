Da li uzimate magnezijum? Mnogi ljudi prave ove greške koje umanjuju njegovo dejstvo

Najbolji oblik magnezijuma zavisi isključivo od vaših zdravstvenih potreba. Za zdravlje srca i regulaciju krvnog pritiska preporučuje se magnezijum taurat, dok je za poboljšanje kognitivnih funkcija i pamćenja najefikasniji magnezijum L-treonat, jer jedini može proći krvno-moždanu barijeru. Ukoliko imate problema sa grčevima u mišićima ili se bavite sportom, magnezijum malat je pravi izbor za vas. S druge strane, za regulisanje probave i borbu protiv zatvora, najbolje se pokazao magnezijum citrat.

Ali da vidimo sve detalje.

Kako znati koji magnezijum je baš za vas?

Mnogi ljudi koriste suplemente magnezijuma, ali znate li da nije svaki njegov oblik isti? Pogrešan izbor može značiti da nećete osetiti željene efekte, a možda ćete čak i baciti novac. Magnezijum je ključan mineral za stotine procesa u telu – od funkcije mišića i nerava do regulacije šećera u krvi i krvnog pritiska. Međutim, različiti oblici magnezijuma imaju različitu bioraspoloživost i specifične prednosti.

Vodič za suplemente magnezijuma

Da bismo vam olakšali izbor, evo kratkog pregleda najpopularnijih oblika i njihovih namena:

Magnezijum citrat: Ovo je jedan od najčešćih oblika. Zbog svog laksativnog dejstva, odličan je izbor za osobe koje pate od zatvora. Veoma se dobro apsorbuje u telu.

Magnezijum malat: Ako se osećate umorno ili imate bolove u mišićima, ovo je oblik za vas. Često ga koriste sportisti i osobe sa fibromialgijom jer pomaže u proizvodnji energije i opuštanju mišića.

Magnezijum taurat: Idealan je za kardiovaskularno zdravlje. Kombinacija magnezijuma i aminokiseline taurin pomaže u regulaciji krvnog pritiska i srčanog ritma, a pritom ne deluje laksativno.

Magnezijum L-treonat: Želite da poboljšate pamćenje i kognitivne funkcije? Onda je ovo pravi izbor. Ovaj oblik je relativno nov, ali istraživanja pokazuju da najlakše prodire do mozga, gde može pomoći u poboljšanju sinaptičke plastičnosti.

Najčešće greške prilikom uzimanja

Jedna od najvećih grešaka je uzimanje magnezijuma sa određenim namirnicama ili suplementima koji ometaju njegovu apsorpciju. Na primer, ne bi ga trebalo uzimati istovremeno sa suplementima cinka u visokim dozama. Takođe, važno je obratiti pažnju na doba dana kada ga uzimate. Oblici koji opuštaju, poput glicinata, bolji su za veče, dok oni koji daju energiju, poput malata, treba da se uzimaju ujutru.

Uvek se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete sa bilo kojim suplementom.

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com