Da probava radi kao sat: Ovaj starinski recept od 3 sastojka podstiče rad creva i čisti organizam

Gotovo svako od nas ima svoj jutarnji ritual kojim pokušava da „razbudi“ probavu i ubrza metabolizam. Za mnoge je to čaša mlake vode ujutro, možda jaka kafa, ili pak konzumiranje kivija sa korom. Neki se oslanjaju na šolju mlakog mleka ili šolju jogurta. Svi ti saveti su dobri i mogu pomoći.

Međutim, šta se dešava kada ništa od ovog ne radi posao?

Kada se osećate teško, a creva i dalje „spavaju“, to dovodi do frustracije. Umesto da posegnete za agresivnim hemijskim rešenjima, mi imamo predlog koji je prirodan i proveren generacijama! Ukoliko vam tradicionalni saveti ne pomažu, predlažemo da odmah pređete na naš starinski recept – konzumiranje moćnog domaćeg džema za brzo pražnjenje creva.

On se pravi i konzumira ovako:

Sastojci:

150 g urmi (1 šoljica),

150 g suvih šljiva (1 šoljica),

1,5 šoljica prokuvane vode (za gušći džem manje)

Priprema:

Isecite urme i suve šljive na komadiće. Stavite ih u ključalu vodu i kuvajte dok se mešavina ne zgusne. Dobijena količina trebala bi biti za 20 porcija od 1 kašike. Ovaj džem je pogodan za sve uzraste.

Možete ga jesti samog, mazati na hleb, dodati u jogurt, pahuljice …

Saveti o ishrani za postizanje redovne stolice:

Pijte puno vode;

Jedite hranu sa više vlakana:

Voće, povrće, mekinje;

Vlakna postepeno uvodite u ishranu i izbegavajte laksative jer postoji puno prirodnih metoda kojima si možete pomoći;

Izbegavajte kofein i mleko.

Ovaj starinski recept je dokaz da su najbolja rešenja često najjednostavnija. Kombinacijom suvih šljiva i urmi, dajete svom organizmu neophodna vlakna koja garantuju da će probava raditi pouzdano kao sat, a vi ćete se osećati lakše i čistije.

Napravite ovaj moćni džem i postavite prvi korak ka dugoročno zdravim crevima. Priroda je ponudila rešenje, iskoristite ga!

