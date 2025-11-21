Da probava radi kao sat: Starinski recept od 3 sastojka podstiče rad creva i čisti organizam

Zaboravljeni starinski recept rešava problem! Napravite džem od samo 3 sastojka da vam probava radi kao sat i očistite organizam.

Tri moćna sastojka za creva! Ovaj prirodni, starinski recept garantuje da će vam probava proraditi precizno kao sat

Svako ima svoje metode kojima ubrzava metabolizam, a ovo su neke od njih:

1 čaša mlake vode ujutro

Kafa

Konzumiranje kivija sa korom

Šolja mlakog mleka

Šolja jogurta

Ukoliko ništa od ovog „ne radi posao“ kod vas, predlažemo da isprobate konzumiranje džema za brzo pražnjenje creva, a on se pravi i konzumira ovako:

Sastojci:

150 g urmi (1 šoljica),

150 g suvih šljiva (1 šoljica),

1,5 šoljica prokuvane vode (za gušći džem manje)

Priprema:

Isecite urme i suve šljive na komadiće. Stavite ih u ključalu vodu i kuvajte dok se mešavina ne zgusne. Dobijena količina trebala bi biti za 20 porcija od 1 kašike. Ovaj džem je pogodan za sve uzraste.

Možete ga jesti samog, mazati na hleb, dodati u jogurt, pahuljice …

Saveti o ishrani za postizanje redovne stolice:

Pijte puno vode;

Jedite hranu sa više vlakana:

Voće, povrće, mekinje;

Vlakna postepeno uvodite u ishranu i izbegavajte laksative jer postoji puno prirodnih metoda kojima si možete pomoći;

Izbegavajte kofein i mleko.

Ovaj starinski recept je dokaz da su najbolja rešenja često najjednostavnija. Kombinacijom suvih šljiva i urmi, dajete svom organizmu neophodna vlakna koja garantuju da će probava raditi pouzdano kao sat, a vi ćete se osećati lakše i čistije.

Napravite ovaj moćni džem i postavite prvi korak ka dugoročno zdravim crevima. Priroda je ponudila rešenje, iskoristite ga!

