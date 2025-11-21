Da probava radi kao sat: Starinski recept od 3 sastojka podstiče rad creva i čisti organizam

Zaboravljeni starinski recept rešava problem! Napravite džem od samo 3 sastojka da vam probava radi kao sat i očistite organizam.

Foto: unsplash.com/mark_us

Tri moćna sastojka za creva! Ovaj prirodni, starinski recept garantuje da će vam probava proraditi precizno kao sat

Svako ima svoje metode kojima ubrzava metabolizam, a ovo su neke od njih:

  • 1 čaša mlake vode ujutro
  • Kafa
  • Konzumiranje kivija sa korom
  • Šolja mlakog mleka
  • Šolja jogurta

Ukoliko ništa od ovog „ne radi posao“ kod vas, predlažemo da isprobate konzumiranje džema za brzo pražnjenje creva, a on se pravi i konzumira ovako:

Sastojci:

  • 150 g urmi (1 šoljica),
  • 150 g suvih šljiva (1 šoljica),
  • 1,5 šoljica prokuvane vode (za gušći džem manje)

Priprema:

Isecite urme i suve šljive na komadiće. Stavite ih u ključalu vodu i kuvajte dok se mešavina ne zgusne. Dobijena količina trebala bi biti za 20 porcija od 1 kašike. Ovaj džem je pogodan za sve uzraste.

Možete ga jesti samog, mazati na hleb, dodati u jogurt, pahuljice …

Saveti o ishrani za postizanje redovne stolice:

  • Pijte puno vode;
  • Jedite hranu sa više vlakana:
  • Voće, povrće, mekinje;
  • Vlakna postepeno uvodite u ishranu i izbegavajte laksative jer postoji puno prirodnih metoda kojima si možete pomoći;
  • Izbegavajte kofein i mleko.

Ovaj starinski recept je dokaz da su najbolja rešenja često najjednostavnija. Kombinacijom suvih šljiva i urmi, dajete svom organizmu neophodna vlakna koja garantuju da će probava raditi pouzdano kao sat, a vi ćete se osećati lakše i čistije.

Napravite ovaj moćni džem i postavite prvi korak ka dugoročno zdravim crevima. Priroda je ponudila rešenje, iskoristite ga!

