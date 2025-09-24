Da znate vrednost ove biljke, plaćali biste je zlatom: Čini prava čuda za telo, a dovoljna je 1 kašičica dnevno

Da li ste upoznati sa dobrobitima ove biljke?

San svake žene je da nađe lek koji će učiniti da njene grudi izgledaju veće, a struk tanji. Piskavica je upravo ta čudotvorna biljka koja pomaže u obnovi celokupnog organizma.

Osim za lepotu, dobra je i za dojilje jer podstiče proizvodnju mleka, umiruje bebu, snabdeva odojčad gvožđem i pomaže im da dobiju na težini.

Ovo čudotvorno seme takođe, smanjuje tegobe PMS-a. Zbog delovanja na matericu konzumirajte je par dana pre porođaja, jer podstuče kontrakcije i olakšava sam čin rađanja.

Osim što pomaže ženama, dobra je i za muškarce zbog diosgenina u svom sastavu. Diosgenin jača polnu moć i leči mnoge probleme s potencijom.

Prorok Muhamed je rekao za maleno seme piskavice: „Da znate vrednost ove biljke, plaćali bi njenu težinu u zlatu.“

To je jedna od najstarijih lekovitih biljaka koja datira još iz doba starih Egipćana i Hipokrata. Piskavica se može svrstati u prirodna čuda antičkog doba, kada je bila izvanredno hvaljena i cenjena.

U lečenju i ishrani se koristi njeno seme, koje je neizbežan sastojak karija i drugih začinskih mešavina veoma popularnih u Indiji i na Srednjem Istoku. Ovo čudotvorno seme koriste i u lečenju alergija, visokog pritiska, regulisanju šećera u krvi, izbacivanju sekreta iz pluća i sinusa, stimulacije metabolizma i td. Međutim, ukus ove biljke je izrazito orak i opor, pa se na njega morate navići.

Dve kašičice semenki stavite u 2 dl hladne vode. Zakuvajte, pustite da odstoji poklopljeno 20 minuta uz povremeno mešanje, pa procedite. Pijte polagano, u malim gutljajima.

Seme možete kuvati u kašu ili samleti u prah (samleveno u prah je delotvornije). Uzimajte pola kašičice dva puta dnevno za poboljšanje probave. U svrhu laksativa, pola do jedne kafene kašičice sveže samlevenih semenki razmutite u 2,5 dcl vode i pijte jednom do triput dnevno.

Ovo seme možete naći u skoro svakoj prodavnici zdrave hrane, prenosi Telegraf.

