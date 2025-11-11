Debelo crevo cisti kao rukom, pijte ovaj napitak svako veče sat pre spavanja, izbacićete sve toksine iz tela

Debelo crevo ovaj napitak čisti kao rukom. Sve zdravstvene tegobe kreću iz creva, pa povedite računa o čišćenju tela iznutra.

Debelo crevo čisti kao rukom, ovaj čudesni napitak pijte svako veče sat pre spavanja i izbacite sve toksine iz tela. Počnite još večeras. Sve zdravstvene tegobe kreću iz creva – stoga povedite računa o čišćenju tela iznutra-

Debelo crevo je važan organ za uništavanje i uklanjanje toksina iz tela. Međutim, ako je njegova funkcija na neki način oštećena, toksini će početi da se sakupljaju, što može da izazove mnoge zdravstvene probleme.

Otrovni ostaci se često nakupljaju u debelom crevu zbog slabog i nezdravog načina života, a kad počnu da se fermentišu, mogu ući u krvotok i uzrokovati ozbiljne probleme.

Zato je dobro očuvati debelo crevo tako što ćete s vremena na vreme obaviti postupak „čišćenja“.

Da bi debelo crevo bolje obavljalo svoje funkcije, neophodno je održavati njegovo normalno stanje. Jednostavan domaći recept će pomoći u tome.

Sasvim je moguće očistiti debelo crevo i eliminisati neprijatnost kod kuće. Proces detoksikacije može se završiti brzo uz pomoć prirodnih proizvoda. Svi toksini i otrovi mogu da nestanu na sasvim prirodan način.

Ovaj postupak čišćenja organizma započnite već večeras.

Sastojci:

Limun

Peršun

Jabukovo sirće

Cimet

Jedna kašičica meda i đumbira

Priprema:

Iscedite limun, iseckajte peršun, dodajte ostale sastojke. Pomešajte navedene sastojke i vaš napitak je spreman.

Kako se debelo crevo čisti kao rukom?

Pijte ga svako veče, sat vremena pre spavanja, najbolje umesto večere.

Za samo nekoliko nedelja trebalo bi da osetite i primetite sjajne efekte ovog napitka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com