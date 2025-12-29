Deda Mile otkrio recept za čišćenje jetre: Nakon samo 2 dana bićete preporođeni, tajna je u jednom sastojku

Na Jutjub kanalu deda Mileta pojavio se recept za čišćenje jetre, a ovo su sastojci i način pripreme. Čisti jetru za samo 2 dana

Za samo 2 dana možete da očistite jetru

Da li je moguće očistiti jetru na prirodne načine? Deda Mile tvrdi da njegov recept upravo to može.

Ako jedete slatko, masno i druge obroke koji su pripremljeni na nezdrav način, zasigurno je i vašem telu potreban detoks. Iako svaka promena ne može da traje samo dva dana i da uključuje četiri napitka, uvođenje zdravih promena i navika može znatno doprineti sveukupnom zdravlju.

Na Jutjub kanalu deda Mileta pojavio se recept za čišćenje jetre, a ovo su sastojci i način pripreme. Osnova recepta je cvekla i druge zdrave namirnice.

Priprema napitka za čišćenje jetre

Ove mere su dovoljne za četiri napitka, odnosno za dva dana.

Sastojci:

1 veza celera

1 osrednja glavica cvekle

1 limun

1 kašika meda

600 ml vode

– Za dva dana možete da očistite jedan važan organ, a to je jetra. Ne dobijamo samo kvalitet čišćenja jetre već i žučne kese, a sada ću vam ispričati šta je deda Mile meni pričao za ove sastojke. Na primer, rekao mi je da je celer dobar za žučnu kesu, krvnu sliku – navedeno je u videu.

U snimku se tvrdi da je cvekla izuzetno važna namirnica.

– Za cveklu sam slušao da je dobra za krvnu sliku, ali ne i da je dobra za bolesti creva, pluća, a ujedno je izvrsna i za čišćenje jetre. Limun stavljamo u čaj, proizvođač je vitamina C, i kao vitamin je izuzetan. Za ovaj recept je važan šumski, crni med – rečeno je u videu.

Priprema:

Cveklu očistite i iseckajte na sitne komadiće. Stavite je u vrelu vodu, koja je pre toga proključala. Nakon 10 minuta u blender ubacite celer i cveklu sa sve vodom u kojoj je stajala. Dodajte veliku kašiku meda i sok od jednog limuna. Smesu stavite u blender i izblendajte do kašaste strukture.

Dobijenu smesu sipajte u času. Pije se dvaput dnevno dva dana.

