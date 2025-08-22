Definitivno najotrovnije povrće u Srbiji: Prepuno je pesticida, a jedemo ga svaki dan

Većina nas spanać voli zbog ukusa i hranljivih materija, ali malo ko razmišlja koliko pesticida zapravo može sadržati. Stručnjaci iz oblasti ishrane i agronomije upozoravaju: ovo povrće je među najkontaminiranijima u Srbiji i svetu.
Spanać se brzo uzgaja, lako napadaju štetočine, i zato farmeri često koriste različite pesticide. Iako ga temeljno peremo, nije moguće potpuno ukloniti hemikalije sa listova.
Rizici po zdravlje
Ako ga jedemo često, pesticidi u spanaću mogu da utiču na:
- Hormone i endokrini sistem
- Plodnost i reproduktivno zdravlje
- Razvoj mozga, posebno kod dece
- Dugoročno, povećavaju rizik od određenih vrsta raka
Kako smanjiti rizik
Srećom, postoje jednostavni načini da uživamo u spanaću, a da smanjimo opasnost od pesticida:
- Birajte organski uzgojen spanać ili kupujte od proverenih lokalnih proizvođača
- Temeljno perite listove i po potrebi ih ljuštite
- Termička obrada (kuvanje, blanširanje) značajno smanjuje ostatke pesticida
- Jedite raznovrsno povrće kako biste smanjili unos pesticida iz jednog izvora
Spanać je nutritivno bogat, ali nije bez rizika. Ako želite da zaštitite svoje zdravlje, birajte kvalitetan izvor i pripremajte ga na pravi način.
Malo svesti i pažnje može napraviti veliku razliku!
