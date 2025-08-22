Definitivno najotrovnije povrće u Srbiji: Prepuno je pesticida, a jedemo ga svaki dan

Foto: pexels.com/PhotoMIX Company

Većina nas spanać voli zbog ukusa i hranljivih materija, ali malo ko razmišlja koliko pesticida zapravo može sadržati. Stručnjaci iz oblasti ishrane i agronomije upozoravaju: ovo povrće je među najkontaminiranijima u Srbiji i svetu.

Spanać se brzo uzgaja, lako napadaju štetočine, i zato farmeri često koriste različite pesticide. Iako ga temeljno peremo, nije moguće potpuno ukloniti hemikalije sa listova.

Rizici po zdravlje

Ako ga jedemo često, pesticidi u spanaću mogu da utiču na:

  • Hormone i endokrini sistem
  • Plodnost i reproduktivno zdravlje
  • Razvoj mozga, posebno kod dece
  • Dugoročno, povećavaju rizik od određenih vrsta raka

Kako smanjiti rizik

Srećom, postoje jednostavni načini da uživamo u spanaću, a da smanjimo opasnost od pesticida:

  • Birajte organski uzgojen spanać ili kupujte od proverenih lokalnih proizvođača
  • Temeljno perite listove i po potrebi ih ljuštite
  • Termička obrada (kuvanje, blanširanje) značajno smanjuje ostatke pesticida
  • Jedite raznovrsno povrće kako biste smanjili unos pesticida iz jednog izvora

Spanać je nutritivno bogat, ali nije bez rizika. Ako želite da zaštitite svoje zdravlje, birajte kvalitetan izvor i pripremajte ga na pravi način.

Malo svesti i pažnje može napraviti veliku razliku!

