Definitivno najotrovnije povrće u Srbiji: Prepuno je pesticida, a jedemo ga svaki dan

Većina nas spanać voli zbog ukusa i hranljivih materija, ali malo ko razmišlja koliko pesticida zapravo može sadržati. Stručnjaci iz oblasti ishrane i agronomije upozoravaju: ovo povrće je među najkontaminiranijima u Srbiji i svetu.

Spanać se brzo uzgaja, lako napadaju štetočine, i zato farmeri često koriste različite pesticide. Iako ga temeljno peremo, nije moguće potpuno ukloniti hemikalije sa listova.

Rizici po zdravlje

Ako ga jedemo često, pesticidi u spanaću mogu da utiču na:

Hormone i endokrini sistem

Plodnost i reproduktivno zdravlje

Razvoj mozga, posebno kod dece

Dugoročno, povećavaju rizik od određenih vrsta raka

Kako smanjiti rizik

Srećom, postoje jednostavni načini da uživamo u spanaću, a da smanjimo opasnost od pesticida:

Birajte organski uzgojen spanać ili kupujte od proverenih lokalnih proizvođača

Temeljno perite listove i po potrebi ih ljuštite

Termička obrada (kuvanje, blanširanje) značajno smanjuje ostatke pesticida

Jedite raznovrsno povrće kako biste smanjili unos pesticida iz jednog izvora

Spanać je nutritivno bogat, ali nije bez rizika. Ako želite da zaštitite svoje zdravlje, birajte kvalitetan izvor i pripremajte ga na pravi način.

Malo svesti i pažnje može napraviti veliku razliku!

