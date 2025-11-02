Definitivno najotrovnije povrće u Srbiji: Prepuno pesticida, a jedemo ga gotovo svaki dan

Jedete ga svaki dan! Ovo najotrovnije povrće truje mozak pesticidima. Otkrijte listu 6 namirnica koje su najveća opasnost za vaše zdravlje.

Šokantno upozorenje švedskih naučnika! Dokazano je da glifosat direktno utiče na mozak i zdravlje dece. Otkrijte listu od 6 namirnica koje morate da izbegavate, osim ako nisu iz vaše bašte.

Izbegavanje konzumiranja voća i povrća koji su najviše tretirani pesticidima je korak ka zdravijem životu. Švedski naučnici su dokazali da se insekti, fungicidi i regulatori rasta biljaka mogu nakupiti u telima dece i odraslih. Međutim, ako samo dve nedelje ne unosimo u organizam hranu koja je zagađena pesticidima, nivo ovih toksina u našem telu pada na nulu.

Zagađenje kancerogenim glifosatom: Opasnost u vazduhu i krvi

Evo zašto je važno da izbegavamo hranu tretiranu pesticidima:

Zdravlje mozga: U dokumentima iz 2008. godine se navodi da se brojni pesticidi smatraju neurotoskinima koji mogu da utiču na mozak sisara i ljudi. Istraživanja su pokazala da postoji jaka povezanost između izloženosti pesticidima i Parkinsonove bolesti – hroničnog i progresivnog poremećaja kretanja.

U izveštaju iz 2011. godine otkriveno je da je glifosat između 60% i 100% uzroka zagađenja vazduha. U Evropi, preko 40% podzemnih voda je pozitivno na glifosat, a Nemci su ovaj pesticid našli u ljudskom urinu. Glifosat je pronađen i u krvi ljudi pa čak i u majčinom mleku.

Zašto su deca najveće žrtve toksina?

Deca su podložnija toksinima od odraslih. Američka akademija za pedijatriju je upozorila da je izloženost pesticidima u ranom uzrastu povezana sa rakom kod dece, smanjenom kognitivnom funkcijom i problemima u ponašanju. Istraživanja su pokazala da predškolska deca izložena pesticidima imaju manju izdržljivost, lošiju koordinaciju očiju i lošiju kratkoročnu memoriju od dece koja nisu bila izložena istom nivou toksina.

Izbegavajte ovih 6 najotrovnijih povrća

Da bi se smanjio rizik od ovih bolesti, preporuka je da se izbegava kupovina ovog povrća, osim ako nije organsko ili uzgajano u Vašoj bašti:

Celer

Spanać

Paradajz

Čeri paradajz

Krastavac

Paprika babura

Zdravlje vašeg mozga i sigurnost vaše dece su u pitanju. Iako su ova povrća važna, razmislite o kupovini isključivo organskih verzija ili ih uzgajajte sami. Dve nedelje bez toksina dovoljno je da se telo očisti – počnite danas!

