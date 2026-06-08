70 dana jela samo sardine, komšije su je zvale „luda“, a krvna slika pokazala nešto što niko nije očekivao (video)

Dijeta sa sardinama zvuči ekstremno, ali rezultati posle 70 dana iznenadili su i lekare. Pročitajte šta se zaista desilo i gde je trik.

Dijeta sa sardinama deluje kao nešto što radi neko ko je izgubio kompas. Komšije su tako i mislile kada je žena iz priče sedamdeset dana otvarala konzervu za konzervom. A onda je kontrolni nalaz pokazao nešto sasvim drugo. Šećer u krvi joj je pao, trigliceridi takođe, a osećaj naduvenosti posle obroka skoro je nestao. Trik nije bio u količini, već u tome koje delove ribe nije bacala.

Zašto su je svi gledali popreko

Monotona ishrana plaši ljude. Logično je pitanje da li telo može da izdrži dva i po meseca na istoj namirnici. Sardina nije obična riba. Mala je, jede plankton, pa se u njoj skuplja vrlo malo žive u poređenju sa krupnim ribama poput tunjevine. Zato je svakodnevno jedenje sardina manje rizično nego što zvuči.

Šta se zapravo dešava posle 70 dana sardina?

Telo dobija ogromnu dozu omega-3 masnih kiselina, vitamina D i kalcijuma iz mekanih kostiju. To kombinovano smiruje upalu i pomaže regulaciju šećera. Efekat se vidi na trigliceridima i osećaju sitosti.

Kosti koje većina baca, a tu je cela poenta

Ovde greši skoro svako. Ljudi vade kičmu i sitne kosti iz konzerve jer im smeta tekstura. Upravo te mekane kosti nose najviše kalcijuma i fosfora. Žena iz priče ih je gnječila viljuškom i jela zajedno sa mesom. Bačene kosti znače bačen kalcijum. Ako vam smeta hrskanje, izgnječite ih u pastu i namažite na hleb.

Sardine i šećer u krvi

Ovde priča prestaje da bude anegdota. Kod osoba sa predijabetesom redovno jedenje sardina pokazalo se korisnim u kontrolisanom istraživanju. Kako navodi studija objavljena u časopisu „Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju ishrane obogaćene sardinama na prevenciju dijabetesa tipa 2 ukazuje da redovna konzumacija sardina može smanjiti rizik kod starijih osoba sa povišenim šećerom. Reč je o trendu, ne o čudotvornom leku.

Kome ova dijeta sa sardinama ne odgovara

Konzervirane sardine nose dosta soli. Ako imate visok pritisak ili probleme sa bubrezima, birajte verzije bez dodate soli i isperite ih vodom. Osobe sa giht problemima treba da paze jer sardine sadrže purine. So je ovde najveća zamka, ne sama riba. Probajte da kombinujete sardine sa svežim povrćem da obrok ne bude pretežak.

Da li možete da ponovite ovaj eksperiment

Sedamdeset dana na jednoj namirnici nije preporuka, već priča koja otvara oči. Pametnije je ubaciti sardine tri do četiri puta nedeljno. Tako dobijate omega-3 i vitamin D bez rizika od jednolične ishrane. Dodajte limun, maslinovo ulje i crni luk. Jeftino je, brzo i puni vas satima.

A sad iskreno, da li biste vi izdržali nedelju dana samo na sardinama, ili vam je već posle druge konzerve dosta? Napišite u komentarima koliko ste dugo izdržali.

Da li su konzervirane sardine zdrave kao sveže?

Jesu, ponekad i bolje. Konzerviranje čuva omega-3 i vitamin D, a mekane kosti dodaju kalcijum koji kod sveže ribe često bacite.

Koliko sardina dnevno je previše?

Jedna konzerva dnevno je razumna gornja granica zbog soli i purina. Ako imate pritisak ili giht, smanjite na nekoliko puta nedeljno.

Da li sardine podižu holesterol?

Ne podižu loš holesterol. Bogate su zdravim mastima koje pomažu sniženje triglicerida i podršku srcu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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