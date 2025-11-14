Đoković svakog jutra pije ovaj napitak i nikad nije bolestan: Tajna je u 1 namirnici

Čista jetra, vrhunska forma! Sok od celera je ritual koji Đoković ne propušta

Đoković otkriva šta pije svaki dan za savršeno zdravlje! Ovaj napitak je ključ za njegovu vitalnost i energiju.

Ceo svet divi se rekordima najboljeg tenisera u istoriji koje ispisuje u 38. godini, a za to je u velikoj meri zaslužna i njegova specifična ishrana koju već godinama praktikuje.

A jednim posebnim napitkom započinje dan.

Novak Đoković je na Instagramu podelio jutarnju naviku koju nikada ne propušta ni on, ni njegova porodica.

– Dobro jutro svima. Dakle, ovako ja započinjem svaki svoj dan. Najpre uzmem malo tople mineralne vode s limunom i limetom. Potom zavirim u svoj omiljenu fioku u frižideru, gde držim zelene stabljike celera.

Njih ubacim u sokovnik za hladno ceđenje, kako bih dobio sok od celera – otkrio je svojevremeno Novak.

Prema njegovim rečima, najbolji način da se započne dan jeste popiti ovaj sok natašte.

– Ovaj sok je pun minerala, soli i još neotkrivenih elementa koji čiste vašu jetru. Čini čuda, kako za mene i moju ženu, tako i za našu decu.

Doduše, oni ga ne uzimaju čistog, već s dodatkom soka od krastavca ili jabuke – otkrio je Đoković.

Dobrobiti celera u ishrani su mnogostruke jer je ta namirnica bogata mineralima, vitaminima i drugim korisnim sastojcima. Celer treba što više koristiti u svakodnevnoj ishrani zato što povoljno deluje na: bubrege, stomak, creva, mišiće, krvne sudove i imuni sistem.

Celer naravno ne može biti osnovni lek za lečenje bolesti, ali u sprečavanju nastanka bolesti i kao dodatak terapiji može biti veoma koristan.

