Koliko šećera zapravo smete da pojedete bez straha od bolesti – brojka će vas iznenaditi

Dnevni unos šećera nije ono što mislite, brojka je manja od kašičice u kafi. Pročitajte i prilagodite svoj jelovnik već danas.

Dnevni unos šećera koji telo toleriše je svega 25 grama – manje od šest kašičica.

To je zanemarljivo malo ako znamo da jedna limenka soka ima duplo više.

Ne morate se odreći svega, samo naučite da prepoznate gde se šećer krije.

Uz malo pažnje, lako ćete zadržati kontrolu bez osećaja uskraćenosti.

Koliko šećera dnevno smete da unesete

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da šećer ne prelazi 10 odsto vaših dnevnih kalorija, dok je za još bolje rezultate idealno ciljati na svega 5 odsto.

Za prosečnu odraslu osobu to je oko 25 grama dnevno.

Važno je znati da se ovo pravilo ne odnosi na prirodne šećere iz voća i mleka.

Reč je isključivo o onom šećeru koji se dodaje tokom proizvodnje ili onom koji sami ubacite dok kuvate i spremate obroke.

Šta se računa u preporučenu količinu šećera

beli i smeđi kristal šećer

med, javorov sirup, agava

fruktozni sirup u sokovima i slatkišima

koncentrati voćnih sokova

šećer dodat u jogurte, sosove i kečap

Gde se krije skriveni šećer

Najveći problem nije čokolada, već proizvodi koji deluju nevino.

Voćni jogurt od 150 grama često sadrži 15 do 20 grama dodatog šećera. Kečap ima oko 4 grama po kašici.

Industrijski musli, pahuljice za decu, pa čak i hleb iz pekare znaju da progutaju vašu celu dnevnu kvotu pre podne.

Pogledajte deklaraciju i tražite reči poput dekstroza, maltodekstrin, glukozno-fruktozni sirup, saharoza.

Ako se nalaze među prva tri sastojka, proizvod je u suštini slatkiš.

Šta se dešava kada pređete bezbednu količinu šećera

Višak ne završava samo na strukovima. Hronično prekoračenje vezuje se za insulinsku rezistenciju, masnu jetru i upalne procese.

Preporuke Svetske zdravstvene organizacije o zdravoj ishrani jasno povezuju smanjenje slobodnog šećera sa nižim rizikom od gojaznosti i karijesa.

Istraživanja takođe ukazuju da prekomerni dnevni unos šećera može pogoršati raspoloženje i kvalitet sna.

Signali da preterujete sa slatkim

nagla glad već dva sata posle obroka

pad energije oko 11 i 16 časova

žudnja za slatkim svako veče

otečenost lica ujutru

česte upale desni

Praktični saveti za smanjenje dozvoljenog unosa šećera

Ne morate da idete u krajnost. Probajte da promene uvedete postepeno, kako vam mozak ne bi tražio kompenzaciju u nekom drugom slatkišu.

Pijte kafu sa pola kašičice manje nego inače, pa za nedelju dana još pola.

Zamenite voćni jogurt belim i dodajte sveže voće.

Sokove iz tetrapaka skinite sa liste, voda sa limunom radi posao.

Čokoladu birajte sa najmanje 70 odsto kakaa .

. Pekarske proizvode pravite kod kuće kad god stignete.

Da li deca smeju više šećera od odraslih

Ne, naprotiv. Deca uzrasta od 2 do 18 godina trebalo bi da unose manje od 25 grama dodatog šećera dnevno, a deca mlađa od 2 godine nimalo. Mali stomak, velike posledice.

Šećer nije neprijatelj, ali jeste sastojak kojem treba postaviti granicu. Kada počnete da čitate deklaracije, brzo shvatate da se igra ne dobija u prodavnici slatkiša, već u redovima sa naizgled zdravom hranom.

Koja vas je deklaracija najviše iznenadila kada ste pogledali količinu šećera, podelite u komentarima?

Da li je smeđi šećer zdraviji od belog?

Ne, razlika je minimalna. Smeđi šećer ima tragove minerala, ali kalorijski i metabolički deluje skoro isto kao beli kristal.

Koliko šećera ima u jednoj banani?

Srednja banana ima oko 14 grama prirodnog šećera, ali se ne računa u dodati šećer jer dolazi sa vlaknima i kalijumom.

Da li veštački zaslađivači rešavaju problem?

Delimično, smanjuju kalorije, ali mogu održavati naviku za slatkim. Bolje je postepeno smanjivati ukupnu slatkoću nego menjati jedan zaslađivač drugim.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

