Postoji dobar razlog, – ovakav raspored pomaže zdravlju srca i poboljšava kvalitet sna prema preporukama stručnjaka.
Dobar razlog zašto nikad ne treba jesti 3 sata pred spavanje.
Jedan od najvažnijih faktora za zdrav san i metabolizam jeste pravilno tempiranje obroka. Konzumiranje hrane neposredno pred spavanje opterećuje digestivni sistem i može poremetiti cirkadijalni ritam – unutrašnji biološki sat tela, prenosi klix.ba.
Zato stručnjaci tvrde da postoji dobar razlog da se večera završi najmanje tri sata pre nego što odete na počinak.
Uticaj na san i oporavak organizma
Jedenje neposredno pre spavanja može izazvati:
- otežano uspavljivanje
- plitak san i češća buđenja
- povećani rizik od žgaravice i refluksa
Održavanje razmaka između obroka i sna omogućava telu da se fokusira na regeneraciju i kvalitetan san. To je upravo i dobar razlog da reorganizujete svoje večernje navike.
Zdravlje srca i metabolizma
Pravilan raspored obroka utiče i na metabolizam i kardiovaskularno zdravlje. Ako jedete tri sata pre spavanja:
- krvni pritisak i puls imaju vremena da se smire
- metabolizam funkcioniše prirodno
- kontrola šećera u krvi je bolja
Kako prilagoditi svoje navike
- završite večeru najmanje 3 sata pre spavanja
- ako vas uhvati glad, izaberite lagani, probavljivi obrok
- planirajte glavni obrok ranije tokom dana
Primenom ovih jednostavnih koraka, telo dobija šansu da se regeneriše, a san i zdravlje bivaju značajno poboljšani.
Jedenje tri sata pre spavanja može izgledati kao sitnica, ali postoji dobar razlog da ovu naviku promenite. Poboljšanje sna, podrška metabolizmu i zdravlju srca samo su neki od benefita koje ćete osetiti kada telo dobije dovoljno vremena da se pripremi za odmor.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
