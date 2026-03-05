Postoji dobar razlog, – ovakav raspored pomaže zdravlju srca i poboljšava kvalitet sna prema preporukama stručnjaka.

Dobar razlog zašto nikad ne treba jesti 3 sata pred spavanje.

Jedan od najvažnijih faktora za zdrav san i metabolizam jeste pravilno tempiranje obroka. Konzumiranje hrane neposredno pred spavanje opterećuje digestivni sistem i može poremetiti cirkadijalni ritam – unutrašnji biološki sat tela, prenosi klix.ba.

Zato stručnjaci tvrde da postoji dobar razlog da se večera završi najmanje tri sata pre nego što odete na počinak.

Uticaj na san i oporavak organizma

Jedenje neposredno pre spavanja može izazvati:

otežano uspavljivanje

plitak san i češća buđenja

povećani rizik od žgaravice i refluksa

Održavanje razmaka između obroka i sna omogućava telu da se fokusira na regeneraciju i kvalitetan san. To je upravo i dobar razlog da reorganizujete svoje večernje navike.

Zdravlje srca i metabolizma

Pravilan raspored obroka utiče i na metabolizam i kardiovaskularno zdravlje. Ako jedete tri sata pre spavanja:

krvni pritisak i puls imaju vremena da se smire

metabolizam funkcioniše prirodno

kontrola šećera u krvi je bolja

Kako prilagoditi svoje navike

završite večeru najmanje 3 sata pre spavanja

ako vas uhvati glad, izaberite lagani, probavljivi obrok

planirajte glavni obrok ranije tokom dana

Primenom ovih jednostavnih koraka, telo dobija šansu da se regeneriše, a san i zdravlje bivaju značajno poboljšani.

Jedenje tri sata pre spavanja može izgledati kao sitnica, ali postoji dobar razlog da ovu naviku promenite. Poboljšanje sna, podrška metabolizmu i zdravlju srca samo su neki od benefita koje ćete osetiti kada telo dobije dovoljno vremena da se pripremi za odmor.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

