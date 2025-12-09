Dobro gledajte kada kupujete, ove posne namirnice nam „uvaljuju“, uopšte nisu posne!

Često se javljaju nedoumice – koje posne namirnice su zaista takve. Neke poslastice nose oznaku „posno“, ali kad pogledate deklaraciju…

Mnogi od nas često ne proveravaju deklaraciju, jer vide oznaku „posno“ na prednjoj strani pakovanja. Međutim, ove posne namirnice nam podvaljuju, uopšte nisu posne.

Pri kupovini se često javljaju nedoumice – koje su namirnice zaista posne, a koje samo izgledaju kao takve?

Iako neki proizvodi jasno nose oznaku „posno“, mnogi potrošači ne obraćaju pažnju na sitna slova na deklaracijama. Deklaracija često otkriva pravi sastav proizvoda.

Nutricionistkinja Milka Raičević ističe da je ovo česta zabluda i upozorava da mnogi proizvodi koje smatramo posnima zapravo to nisu. „Neke namirnice koje su nekada bile posne, poput ribljih pašteta, automatski stavljamo u korpu, iako to već godinama nije posno.“

Kako kaže, ljudi često ne proveravaju deklaraciju, jer vide oznaku „posno“ na prednjoj strani pakovanja. Međutim, kada bi pogledali sitna slova na poleđini, otkrili bi da ti proizvodi često sadrže tragove mleka, jaja i konzervansa sa životinjskim mastima. „Zato uvek kažem da se za bilo koju namirnicu u prodavnicama, osim voća i povrća, ne bih mogla zakleti da je posna,“ izjavila je Raičević za K1info.rs.

Nutricionistkinja posebno upozorava na slatkiše kao što su napolitanke, čokoladni keks i kolači sa zobenim pahuljicama. Oni na prvi pogled deluju posno: „Kada okrenete proizvod, videćete da u sastavu mogu biti tragovi jaja i mleka.“

Zbog toga nutricionistkinja savetuje potrošačima da uvek pažljivo čitaju deklaracije, čak i ako proizvod nosi oznaku „posno“. Kako ističe, osim svežeg voća i povrća, teško je garantovati da je bilo koja prerađena namirnica u potpunosti u skladu sa pravilima posta.

Obratiti pažnju na detalje može sprečiti slučajno kršenje posta i pomoći u zdravijem i svesnijem pristupu ishrani tokom prazničnog perioda.

(najžena.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com