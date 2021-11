Dodajte 1 jeftin sastojak u KAJGANU i gledajte kako kilogrami nestaju ko od šale

Počnite dan sa odličnim doručkom

Nutricionistkinja Loren Manaker otkriva da idealni doručak za mršavljenje trebalo da sadrži jaja i jedan neočekivani dodatak!

Ako pokušavate da skinete koji kilogram, nutricionisti veruju da prvi obrok u danu, a ujedno i najvažniji, treba da bude prvi korak koji će vam pomoći da dođete do cilja – to jest, do željene kilaže.

Tokom doručka bi trebalo da unesete namirnice koje će metabolizam pokrenuti na pravi način i omogućiti vam dugotrajan osećaj sitosti.

– Ako doručkujete jaja, postoje podaci koji ukazuju na to da ćete efikasnije gubiti kilograme. Delom je to zbog kvalitetnih proteina koje jaja sadrže, koji se sporije vare i duže daju osećaj sitosti – objasnila je Manaker.

Ovom prilikom je takođe i otkrila koju to namirnicu treba da dodate u jaja kako biste osigurali bolju liniju.

– Dodavanje crnog pasulja jajima daje ovom obroku još više proteina, ali i važnih vlakana koja takođe doprinose osećaju sitosti!

