Dodajte 1 začin i desiće se magija: Tajna zbog koje hrana postaje neodoljivo ukusnija i mirisnija, a zdravija!

Đumbir je jedan od onih začina koji se u poslednjim decenijama probio iz egzotičnih kuhinja Azije u gotovo svaki dom širom sveta.

Njegov pikantan, osvežavajući i blago citrusni ukus čini ga savršenim začinom i dodatkom slanim i slatkim jelima. Osim što oplemenjuje ukus, đumbir je začin poznat i po svojim zdravstvenim benefitima – jača imunitet, ubrzava varenje i greje organizam tokom hladnih dana.

Đumbir i meso – savršen spoj

U azijskoj kuhinji, posebno u kineskoj i tajlandskoj, svež đumbir se često koristi u marinadama za piletinu, junetinu ili svinjetinu. Kombinovan sa belim lukom, sojinim sosom i limunovim sokom, on mesu daje egzotičnu aromu i čini ga mekšim i sočnijim. Upravo zbog toga, sve više domaćih recepata uključuje đumbir kao ključni sastojak za pripremu pečenja, gulaša ili roštilja.

Povrće i lagana jela sa ovim začinom

Đumbir se odlično slaže sa povrćem poput šargarepe, bundeve, tikvica i paprike. Nekoliko tankih kriški u supi ili čorbi može potpuno promeniti ukus, dodajući mu dubinu i toplinu. Posebno je cenjen u nudlama i jelima sa pirinčem, gde stvara balans između svežine i blage ljutine. Rižoto sa đumbirom i povrćem postaje jelo koje se pamti.

Slatka strana đumbira

Iako ga mnogi vezuju za slana jela, đumbir ima i svoju slatku stranu. Kandirani ili sušeni đumbir koristi se u pripremi kolača, keksa, medenjaka i pita. Njegova topla, začinska nota daje desertima posebnu aromu. Čaj od svežeg đumbira sa limunom i medom ne samo da greje i osvežava, već i jača imunitet, pa je nezaobilazan u zimskim mesecima. Takođe, đumbir se sjajno kombinuje sa voćem u kompotima, džemovima i čak sladoledima.

Đumbir je višenamenski začin koji se može koristiti u gotovo svakom obroku – od mesa i povrća, preko supa i rižota, pa sve do kolača i toplih napitaka. Njegova sposobnost da jelu doda egzotičnu notu i zdravstvenu vrednost čini ga jednim od najvažnijih začina savremene kuhinje. Ako želite da vaša jela budu ukusnija, mirisnija i zdravija, đumbir je sastojak koji ne sme da izostane iz vaše kuhinje.

