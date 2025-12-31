Dodajte jednu kašičicu ovoga u kafu svakog jutra, bićete prepuni energije, a kilogrami će se sami topiti

Svakog jutra kašičicu mešavine kokosovog ulja, kakaoa i eritritola (umesto šećera) dodajte u vruću kafu. Mnogi kažu da zaista pomaže.

Uz ovaj sastojak kafa postaje energetska bomba za ceo dan, a idealna je i za mršavljenje. Ako dodate samo jednu kašiku ove smese svakog jutra u kafu bićete prepuni energije ceo dan, a kilogrami će sami nestajati.

Radi se o mešavini kokosovog ulja, kakaa i prirodnog šećernog alkohola (eritritol) kojeg zovu i zdravom zamenom za klasični šećer.

Svako jutro se kašičica te smese dodaje u vruću kafu. Oni koji su isprobali ovu metodu dobijanja energije kažu da zaista pomaže.

Inače, kakao je bogat gvožđem, bakrom, magnezijumom, manganom, kalijumom, fosforom, cinkom i selenom. Osim toga, kakao je namirnica koja ima izuzetno puno antioksidansa, više od većine druge hrane.

Uloga kokosovog ulja je usporavanje probave kofeina i smanjivanje neželjenog efekta kafe. Ono sadrži određene zasićene masne kiseline koje se lako razgrađuju i relativno brzo pretvaraju u energiju. Kombinacija kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije u telu i obezbeđuje energiju koja je dugotrajnija i stabilnija.

Takođe, masne kiseline kakve su u kokosovom ulju smanjuju apetit i osećaj gladi pa mogu doprineti gubitku suvišnih kilograma. Prema jednoj studiji, ljudi koji namirnice s takvim masnim kiselinama jedu za doručak, obično ručaju kasnije od onih koji nemaju takvu naviku.

Recept za ovu mešavinu

Sastojci:

šoljica (od 2,5 dcl) omekšanog kokosovog ulja

šoljica (od 2,5 dcl) kakaoa

3 kašičice eritritola (zamena za šećer)

Postupak:

Sve sastojke dobro promešajte, tako da smesa bude glatka pa je stavite u teglu i u frižider da postane čvrsta.

Potom teglu čuvajte u ormariću pored kafe i dodajte u jutarnju šoljicu omiljenog napitka – svakog jutra po jednu kašičicu. Mešajte dok se ne otopi.

