Dodajte malo ovog začina u kafu svako jutro: Čuva srce i reguliše rad creva, odličan je i za mozak

Ovo treba dodati u šoljicu kafe da bi bili zdraviji. U jutarnju kafu dodajte cimet koji će pozitivno uticati na vaše zdravlje.

Svako jutro dodajte malo ovog začina u kafu. To može podići njene prednosti i ukus na viši nivo. Mnogi ljudi piju kafu ujutru da bi se ranije probudili i uspešno obavili svoje obaveze. Ako želite da uživate u njoj i istovremeno podržite zdravlje mozga, trebalo bi da svom omiljenom napitku dodate cimet.

Prema dr Shaheen Lakhan, neurologu u Majamiju, kafa je mnogo više od običnog pića.

„Mogu sa sigurnošću reći da kafa nudi nekoliko značajnih prednosti za zdravlje mozga. Kofein, primarno aktivno jedinjenje u kafi, deluje kao stimulans koji povećava budnost, poboljšava koncentraciju i može da podstakne kratkoročno pamćenje“, objašnjava on.

„Budući da je kafa čvrst izvor antioksidanata. Takođe može pomoći u zaštiti moždanih ćelija od oksidativnog stresa, što može pomoći u smanjenju rizika od degenerativnih bolesti mozga, kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest“, dodaje dr Lakhan.

Neka istraživanja su pokazala da redovno konzumiranje kafe može imati zaštitne efekte na mozak i potencijalno smanjiti rizik od moždanog udara.

Koliko god je kafa moćna sama po sebi za zdravlje mozga i kogniciju, dodajte samo malo ovog začina i to može podići njene prednosti (da ne spominjemo ukus) na viši nivo.

„Cimet sadrži jedinjenja koja mogu pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi. To je ključno za održavanje stabilne kognitivne funkcije tokom dana. Takođe je bogat antioksidansima i ima antiinflamatorna svojstva koja mogu doprineti dugoročnom zdravlju mozga“, objašnjava dr Lakhan .

Šta treba preskočiti?

Cimet sa kafom je jednostavan trik za poboljšanje jutarnjeg napitka, a ova kombinacija se preporučuje i za podršku zdravlju creva. Da bi šolja kafe bila što zdravija, odustanite od veštačkih zaslađivača. Oni negativno utiču na crevne bakterije, a samim tim indirektno i na zdravlje mozga.

Bilo bi dobro da se odreknete kremastih ukusa koji se često dodaju kafi. Mnogi od njih sadrže velike količine dodatog šećera i nezdravih masti, što može doprineti upali i potencijalno povećati rizik od opadanja funkcije mozga tokom vremena, rekao je doktor za Wellandgood.

