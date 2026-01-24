Dodajte ova 3 sastojka u kafu: Posle samo 2 gutljaja imaćete najbrži metabolizam!

Tri moćna sastojka: kokosovo ulje, med i cimet ubacite u jutarnju kafu, Pomoći će vašoj probavi. Imaćete najbrži metabolizam ikad.

U svoju jutarnju kafu sipajte ove sastojke i telo će vam biti zahvalno! Imaćete najbrži metabolizam na svetu!

Malo je ljudi na svetu koji dan ne započinju šoljicom kafe. Ali mnogo je onih koji nisu svesni raznih benefita koje ovaj napitak može da ima na njihovo zdravlje – uglavnom sa raznih strana stižu oprečna upozorenja, te zdrava je, te nije zdrava.

Na prvom mestu, kafa ubrzava metabolizam i povećava energiju. A ovaj omiljeni jutarnji napitak možete pretvoriti u sredstvo za ubrzavanje metabolizma i potencijalni sagorevač masti.

Sve što treba da uradite jeste da u kafu dodate nekoliko sastojaka, pa da sagorite ekstra kalorije a da ne držite dijetu i ne menjate stil života. Imaćete najbrži metabolizam.

Ta tri moćna sastojka su: kokosovo ulje, med i cimet.

A ovo je recept za vaš jutarnji buster.

Sastojci:

3/4 šolje kokosovog ulja

1/2 kašike meda

1 kašičica cimeta

1 kašičica kakaoa

Priprema:

Pomešajte sve sastojke u tegli i držite u frižideru. Svakoga jutra dodajte kašičicu-dve ove mešavine u jutarnju kafu, promešajte, pijuckajte i uživajte.

Prijatno!

(Telegraf.rs)

