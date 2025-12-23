Dodajte ova 3 začina češće u ishranu, pluća će vam biti zahvalna, disaćete kao nikad pre

Bez obzira da li ste pušač ili nepušač, uvrstite češće u ishranu beli luk, kurkumu i đumbir. Čiste ceo organizam od toksina, a posebno pluća.

Ova tri začina spas su za pluća pušača i nepušača, uvrstite ih češće u jelovnik i disaćete kao nikad pre.

Nedavna istraživanja pokazala su da konzumacija određene hrane i pića može pomoći telu u eliminaciji štetnih materija.

Bez obzira da li ste pušač ili nepušač, trebalo bi da u svoj jelovnik uvrstite i ova tri popularna začina koja čiste pluća.

Beli luk – najjači prirodni antibiotik

Beli luk je poznat po mnogim lekovitim i antibakterijskim svojstvima. Često ga nazivaju prirodnim antibiotikom i sredstvom za čišćenje disajnih puteva. Takođe, poseduje antikancerogena i protivupalna svojstva i deluje protiv gljivica i određenih virusa.

Beli luk sadrži alicin, koji uništava infekcije disajnih puteva. Brojne studije pokazale su da je efikasan u čišćenju pluća kod pušača i bivših pušača. Osim što daje aromatičan ukus mnogim jelima, najdelotvorniji je kad se jede sirov. Međutim, osobe s problemima sa želucem i probavnim sistemom trebalo bi da izbegavaju veće količine belog luka.

Đumbir – za imunitet, probavu, izbacivanje toksina

Đumbir, kao i beli luk, poznat je po svojim lekovitim svojstvima i efikasnosti u borbi protiv bakterija i virusa. Jača imunitet, poboljšava probavu, smanjuje nadutost, ublažava upale i pomaže uklanjanju toksina iz pluća i tela, zbog čega se preporučuje bivšim pušačima. Ovaj koren limunske arome potiče iz jugoistočne Azije.

Najčešće se koristi za pripremu čajeva ili se dodaje u zdrave napitke, ali može biti i začin za slana i slatka jela. Đumbir se ne preporučuje da se konzumira više od komadića veličine oko dva centimetra dnevno. Najbolje je se se konsultovati sa lekom ili nutricionistom oko količine koju treba uneti.

Kurkuma – čisti pluća „kao metla“

U ishranu uključite i kurkumu – svežu ili u prahu. Neka istraživanja sugerišu da kurkuma pomaže u čišćenju pluća od štetnih materija kao posledica pušenja ili života u zagađenom okruženju. Takođe, sprečava bolesti disajnog sistema.

Kurkuma se tradicionalno koristi za kari i druga indijska jela, pripremu zlatnog mleka i razne zdrave sokove. Da biste uživali u protivupalnim blagodetima kurkume, pomešajte sa malo crnog bibera.

(Blic žena)

