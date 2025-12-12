Dodajte ovo u čorbu kad je neko prehlađen – trik koji su svi zaboravili, a radi bolje od sirupa

Dodajte ovo u čorbu kad je neko prehlađen jer radi bolje od sirupa! Tri čena belog luka + kašičica sirćeta i prehlada nestaje za 24h

Zima je tu, curenje nosa, kašalj, temperatura… a u apoteci redovi. Međutim, postoji jedan stari srpski lek koji moje bake i prabake nisu koristile decenijama, a danas ga je 99 % ljudi potpuno zaboravilo. Dovoljno je da, kad je neko prehlađen, u običnu pileću ili goveđu čorbu dodate ovo i za 24 sata je kao nov!

Tajni sastojak? Samo tri čena belog luka i jedna kašičica sirćeta (jabukovo ili vinsko)

Da, dobro ste pročitali – običan beli luk i obično sirće. Ali ne bilo kako – postoji tačan trenutak i tačna količina.

Recept za „lekovitu“ čorbu koja leči prehladu brže od bilo kog sirupa

Sastojci (za 4 osobe):

1,5 kg pilećih leđa ili 500 g junećih kostiju s mesom

2 šargarepe,

1 peršun koren,

1 manja celer

2 glavice belog luka (cela, oljušti samo spoljnu koru)

3 čena belog luka (oljušti i zgnječi nožem)

1 puna kašičica jabukovog sirćeta (ili vinskog)

so, biber, lovorov list, peršun list

Koraci:

1. Stavite meso i kosti da se kuvaju na tihoj vatri 90 minuta uz standardno povrće i 2 glavice celog luka.

2. Kada je čorba gotova (meso meko, miris pun), izvadite meso i povrće.

3. U vruću čorbu dodajte 3 zgnječena čena belog luka i punu kašičicu sirćeta. Mešajte 30 sekundi i odmah sklonite sa ringle – ne kuvajte dalje da ne ispari lekovitost.

4. Vratite iseckano meso, posolite po ukusu i pospite svežim peršunom.

Zašto ovo radi bolje od sirupa?

Beli luk oslobađa alicin tek kad se zgnječi i doda u vruće – ubija viruse i bakterije direktno u grlu i želucu

Sirće stvara kiselu sredinu u kojoj virus gripa ne može da preživi, a istovremeno čisti disajne puteve

Vruća čorba + mast iz kostiju podiže imunitet i otvara sinuse brže od bilo kog sirupa

Bonus trikovi:

Ako je neko jako zapušen, dodajte i prstohvat ljute paprike ili kašiku rena

Deci vole ako ubacite i rezance ili knedle – lek u obliku omiljene čorbe

Piti 2–3 šolje dnevno dok simptomi ne nestanu.

Trik koji su svi zaboravili, a daje neverovatnu toplinu i utehu. Probajte kad je neko prehlađen i već sutra će vam cela porodica reći hvala.

Delite dalje – neka se i komšije brže oporave!

