Dodajte ovu jednu namirnicu u kajganu za doručak – salo se topi, a creva rade kao sat

Tajna ravnog stomaka je u doručku! Dodajte spanać u kajganu – salo se topi, a creva rade kao sat

Bez obzira da li volite kajganu, omlet ili poširana jaja, svoj obrok možete učiniti još boljim ako vam je cilj da izgubite nekoliko kilograma. I to samo dodavanjem jednog hranljivog zelenog lisnatog povrća – spanaća.

Naime, spanać je pun hranljivih materija koje podstiču mršavljenje i lako se može dodati mnogim receptima, posebno jajima. Sadržaj vlakana u spanaću može vam pomoći da duže ostanete siti, što može sprečiti prejedanje tokom dana. Osim toga, spanać jajima dodaje važne antioksidante koji smanjuju upale u organizmu koje bi mogle da spreče gubitak kilograma.

Jaja su, s druge strane, bogata proteinima. Visok unos proteina povećava oslobađanje hormona sitosti (peptida II), koji smanjuje apetit i podstiče sitost. Takođe, proteini povećavaju brzinu metabolizma i pomažu vam da održite mišićnu masu tokom gubitka težine. Hrana bogata proteinima, poput jaja, ali i ribe, nemasnog mesa i pasulja, idealna je ako pokušavate da skinete koji kilogram viška oko struka.

Pokazalo se da je spanać najbolje povrće za uklanjanje masti sa stomaka. Bogat je vitaminima, mineralima i antioksidansima, a svi oni su povezani sa smanjenjem abdominalne masti.

Gubitak masti na stomaku može biti frustrirajući proces, ali se ne može žuriti. Gubitak opasne visceralne masti, koja se nalazi oko trbušnih organa, zahteva promenu načina života i navika. Na primer, uključivanje više vlakana i proteina u vašu ishranu, ograničavanje potrošnje trans masti i dodanog šećera, kao i redovno vežbanje mogu biti odlične opcije za početak, piše Super žena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com