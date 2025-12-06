Dodajte samo 1 sastojak u jutarnju kafu: Creva će vam biti zahvalna, probava radi kao sat

Dodajte samo kakao prah u jutarnju kafu i gledajte kako probava radi kao sat – zaboravite na nadutost i gasove!

Sve veći broj istraživanja i mreža stručnjaka za zdravlje creva podržavaju ideju da kafa može imati koristi za digestivni trakt.

„Polifenoli u kafi mogu hraniti korisne bakterije creva, podstičući rast i aktivnost. Oni takođe mogu pomoći u ograničavanju rasta „loših“ bakterija, kaže Džozef Salhab, američki gastroenterolog iz Davenporta.

Naglasio je da se sve ove „blagodeti” mogu dodati i sa kašičicom kakao praha u šoljicu kafe. Kada je u pitanju varenje, kafa i kakao imaju posebne prednosti.

Zašto ova kombinacija deluje čudesno

Kafa i kakao zajedno nisu samo ukusan par – oni čine mali “tim” za vašu probavu. Kafa pokreće creva i stimuliše varenje, dok kakao hrani dobre bakterije i smiruje nadutost. Kada ih spojite, svaki gutljaj postaje trenutak u kojem se telo prirodno oslobađa viška gasova i neprijatnosti, a probava radi kao sat.

Odrasli bi trebalo da ciljaju na 25 do 38 grama kakao vlakana dnevno, što se postiže dodavanjem kašike ili dve kakao praha u jutarnju šoljicu kafe.

Saveti za maksimalni efekat

Da bi jutarnji ritual sa kakaom dao najbolji rezultat, probajte sledeće:

Ne pijte na prazan stomak – prvo pojedite nešto malo, kao keks, voće ili jogurt. Tada dodajte kakao u kafu i creva će raditi bez napora.

– prvo pojedite nešto malo, kao keks, voće ili jogurt. Tada dodajte kakao u kafu i creva će raditi bez napora. Koristite prirodni kakao – najbolje je bez dodatog šećera i aroma. Tako telo dobija vlakna i polifenole koji čine čudo za varenje.

– najbolje je bez dodatog šećera i aroma. Tako telo dobija vlakna i polifenole koji čine čudo za varenje. Pratite količinu – dovoljna je 1–2 kašičice po šoljici kafe. Više nije potrebno i može biti previše za nežan stomak.

– dovoljna je 1–2 kašičice po šoljici kafe. Više nije potrebno i može biti previše za nežan stomak. Topla šoljica, lagano mešanje – umesto da samo sipate kakao, dobro promešajte dok se potpuno ne rastvori. Svaki gutljaj postaje blag za creva.

– umesto da samo sipate kakao, dobro promešajte dok se potpuno ne rastvori. Svaki gutljaj postaje blag za creva. Napravite jutarnju rutinu – svaki dan isto vreme, ista priprema. Probava voli predvidljivost, a ovim malim ritualom ona radi savršeno, kao sat.

Vidite, nema tu velike filozofije. Samo malo kakaa u jutarnjoj kafi je trik koji menja sve. Ne morate više da se mučite i da trpite nadutost! To je to—jednostavno, prirodno, a creva vam rade savršeno.

Probava radi kao sat, vi ste puni energije i konačno ulazite u dan rasterećeni. Probajte već danas i uverite se sami!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com