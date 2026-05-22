Dodajte samo 1 začin u kefir i popijte na prazan stomak, creva će raditi kao sat, a kilogrami se tope ceo dan

Dodajte samo 1 začin u kefir, tope salo kao rukom. Kefir je odličan probiotik, a kad mu dodate kurkumu i dobićete pravi melem za creva.

Kefiru dodajte samo 1 začin i on postaje melem za stomak, a creva rade kao sat od jutra do večeri.

Nije tajna da je kefir u stanju da normalizuje crevnu mikrofloru i „umiri“ stomak. To je zbog bifidobakterija sadržanih u njemu, koje sprečavaju nastanak procesa fermentacije i varenja hrane, doprinose pažljivom uklanjanju štetnih toksina. Kefir poboljšava peristaltiku creva, ubrzava varenje i pomaže da se hranljive materije bolje apsorbuju. Zbog toga ga nazivaju i najboljim prirodnim probiotikom.

Za uspešnu dijetu, nije važan samo broj unetih kalorija, već i kvalitet obroka. Potrebno je obratiti pažnju na pravilne proporcije vlakana, nemasnih proteina i zdravih masti. Zatvor i usporen rad creva mogu biti čest problem kod kalorijskog deficita.

Ove dve supernamirnice mogu da pomognu, jer će stimulišu vaša creva i ubrzavaju metabolizam.

Zašto treba jesti kefir tokom dijete, ali i nakon nje?

Kefir je prirodni probiotik koji blagotvorno deluje na crevnu floru. Ublažava nadimanje i simptome sindroma iritabilnog creva. Poboljšava peristaltiku i pomaže u borbi protiv štetnih bakterija u digestivnom sistemu. Kefir takođe pomaže u čišćenju organizma od toksina i ubrzava metabolizam.

Studije su pokazale da redovno konzumiranje kefira takođe pomaže u regulisanju nivoa glukoze u krvi, efikasno smanjujući apetit i obuzdavajući želju za slatkišima. A to je jedan od ključnih faktora koji olakšava gubitak i održavanje zdrave telesne težine.

Dodajte samo 1 začin u kefir i brzo ćete primetiti razliku

Još bolje rezultate ćete postići dodavanjem prstohvata kurkume u kefir. Ovaj zlatni začin je poznat po svojim jedinstvenim svojstvima.

Ima jaka antiinflamatorna svojstva i podržava rad organa i nervnog sistema. Zbog toga, ne samo da poboljšava raspoloženje već i kognitivne funkcije i ima zaštitni efekat na mozak.

Kurkuma je takođe jedan od najboljih začina za mršavljenje. Kurkumin koji sadrži ubrzava sagorevanje masti, suzbija apetit i ima blagotvorno dejstvo na metabolizam. Istraživanja pokazuju da može povećati nivo hormona sitosti i smanjiti nivo hormona gladi.

Kako da pijete kefir sa kurkumom?

Kefir sa kurkumom je najbolje piti ujutru na prazan stomak ili uveče.

Jednostavno dodajte pola kašičice kurkume u čašu kefira, zajedno sa prstohvatom bibera, koji je neophodan da bi se kurkumin apsorbovao u telo.

Cimet ili đumbir se mogu dodati za ukus, kao i malo prirodnog meda.

Kefir sa kurkumom ne može da zameni uravnoteženu ishranu i kalorijski deficit, ali će podržati funkciju creva i ubrzati metabolizam, omogućavajući brži gubitak kilograma.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com