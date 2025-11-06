Dodajte samo mrvicu ovoga, jutarnja kafa napraviće čudo za creva, probava će raditi kao sat

Da li ste znali da postoji jedan sastojak koji može da ućini da vam jutarnja kafa bude pravi melem za creva?

Sve veći broj istraživanja i mreža stručnjaka za zdravlje creva podržavaju ideju da kafa može imati koristi za digestivni trakt. Kada je u pitanju varenje, jutarnja kafa i kakao imaju posebne prednosti.

Kafa je napitak bez kog veliki broj ljudi ne može ni da zamisli da započne svoj dan. Mnoga istraživanja često dokazuju da kafa ima brojne benefite na zdravlje, neki da je loša, ali uz ovaj dodatak ona zaista postaje pravi melem za creva.

„Polifenoli u kafi mogu hraniti korisne bakterije creva, podstičući rast i aktivnost. Oni takođe mogu pomoći u ograničavanju rasta „loših“ bakterija, kaže Džozef Salhab, američki gastroenterolog iz Davenporta.

Naglasio je da se sve ove „blagodeti” mogu dodati i sa kašičicom kakao praha u šoljicu kafe. Kada je u pitanju varenje, jutarnja kafa i kakao imaju posebne prednosti.

Odrasli bi trebalo da ciljaju na 25 do 38 grama kakao vlakana dnevno, što se postiže dodavanjem kašike ili dve kakao praha u jutarnju šoljicu kafe.

Ipak, pazite da ne pijete kafu na prazan stomak, jer to može podstaći lučenje želudačne kiseline, a samim tim i bolove u stomaku. Zato prvo pojedite nešto, a zatim popijte šoljicu kafe, obogaćenu jednom do dve kašike kakaoa.

Vaš digestivni trakt će vam biti zahvalan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com