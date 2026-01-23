Dodajte samo mrvicu ovoga u jutarnju kafu i bićete prepuni energije ceo dan

Ako želite energiju za ceo dan i da se usput rešite viška kilograma, u jutarnju kafu dodajte kašičicu ovoga. Proveren recept!

U jutarnju kafu dodajte kašičicu kokosovog ulja i kakaa – trik koji vam daje energiju ceo dan, a pomaže i da smršate!

Kafa je napitak bez kog veliki broj ljudi ne može ni da zamisli da započne svoj dan, a uz ove dodatke ona zaista postaje energetska bomba za ceo dan. Radi se o mešavini kokosovog ulja, kakaa i prirodnog šećernog alkohola (eritritol) kojeg zovu i zdravom zamenom za klasični šećer.

Svako jutro se kašičica te smese dodaje u vruću kafu. Oni koji su isprobali ovu metodu dobijanja energije kažu da zaista pomaže.

Inače, kakao je bogat gvožđem, bakrom, magnezijumom, manganom, kalijumom, fosforom, cinkom i selenom. Osim toga, kakao je namirnica koja ima izuzetno puno antioksidansa, više od većine druge hrane.

Uloga kokosovog ulja je usporavanje probave kofeina i smanjivanje neželjenog efekta kafe. Ono sadrži određene zasićene masne kiseline koje se lako razgrađuju i relativno brzo pretvaraju u energiju. Kombinacija kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije u telu i obezbeđuje energiju koja je dugotrajnija i stabilnija.

Takođe, masne kiseline kakve su u kokosovom ulju smanjuju apetit i osećaj gladi pa mogu doprineti gubitku suvišnih kilograma. Prema jednoj studiji, ljudi koji namirnice s takvim masnim kiselinama jedu za doručak, obično ručaju kasnije od onih koji nemaju takvu naviku.

Recept za tu mešavinu:

Sastojci:

šoljica (od 2,5 dcl) omekšanog kokosovog ulja

šoljica (od 2,5 dcl) kakaa

3 kašičice eritritola

Postupak:

Sve sastojke dobro promešajte, tako da smesa bude glatka pa je stavite u teglu i u frižider da postane čvrsta. Potom teglu čuvajte u ormariću pored kafe i dodajte u jutarnju šoljicu omiljenog napitka – po jednu kašičicu. Mešajte dok se ne otopi.

Saveti za najbolji ukus i maksimalan efekat

Da biste osigurali da vaša jutarnja kafa postane pravi saveznik energije i zdravlja, obratite pažnju na ove sitnice prilikom konzumiranja smese:

Pazite na temperaturu kafe: Ključ je da kafa bude dovoljno vrela kako bi se kokosovo ulje i kakao u potpunosti otopili. Ako smesa pliva po površini, znači da kafa nije bila dovoljno zagrejana.

Koristite ručni mikser: Ako ne volite masnoću na površini, koristite mali ručni mikser za kafu ili štapni blender. Kratkim blendiranjem dobićete savršeno kremastu, penastu i glatku „bulletproof“ kafu.

Postepeno navikavanje: Ako vam je ukus previše intenzivan na početku, počnite sa pola kašičice smese, a punu kašičicu dodajte tek nakon nedelju dana. Telo će se navići na stabilan izvor masti i ubrzo ćete osetiti sve beneficije.

Mleko nije prepreka: Iako se u originalnom receptu koristi voda ili biljno mleko, smesu možete dodati i u klasičnu kafu sa mlekom. Ipak, imajte na umu da kombinacija sa kokosovim uljem i kakaom najbolje deluje u crnoj kafi.

Samo nekoliko jednostavnih trikova i vaša jutarnja kafa postaje više od napitka – postaje mali ritual energije i zadovoljstva.

