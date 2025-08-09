Dodajte u surutku ova 2 sastojka i dobićete najmoćniji „čistač“ jetre, preporučuje se i zdravim ljudima

Surutka od kravljeg ili kozjeg mleka od davnih vremena poznata je kao stari domaćinski lek za mnoge bolesti. Preporučuje se i zdravim osobama kao prirodni imunitetski preparat.

Surutka je tečnost koji ostaje nakon procesa pravljenja sira, takozvanog sirenja. A osim iskustva onih koji koriste surutku, i mnoge studije dokazale su blagotvorno dejstvo na naš organizam. Zahvaljujući velikom broju korisnih svojstava, surutka ima sposobnost da utiče na imunitet, ali mnoge druge organe u telu, piše eklinika.rs.

Kako se dobija surutka i kome se posebno preporučuje?

Ono što je takođe njena prednost jeste da se preporučuje i zdravim ljudima kao prirodni preparat zarad prevencije mnogih bolesti i zaštite zdravlja.

Za one koji imaju probleme sa jetrom surutka je jedna od prvih preporuka za poboljšanje stanja ovog organa. Jedna od studija dokazala je da osobe koje imaju ozbiljno oštećenu jetru ili čekaju na transplantaciju od nje mogu imati veliku pomoć i koristi.

Surutka i njeni sastojci imaju uticaj na lučenje serotonina, hormona sreće i dobrog raspoloženja.

Šta surutka sadrži i zašto je toliko zdrava

Surutka se sastoji od svega najvrednijeg što nutritivni sastav mleka ima: veliku količinu vitamina E i B, belančevina, amino-kiselina, mlečnih šećera i minerala. Sadrži i magnezijum, kalijum, cink, fosfor, cink, bakar i gvožđe.

Surutka sadrži veliku količinu dobrih živih bakterija, a poznato je šta za naš digestivni sistem znače probiotske namirnice. U tome je i tajna uticaja surutke na naš imunitet, jer on i počinje i završava se u crevima.

Amino-kiseline su važne i za građu i jačanje naših mišića, pa se surutka preporučuje sportistima, ali i svim ljudima koji su izloženi većim fizičkim naporima.

Recept za surutku sa limunom i celerom

Najčistija surutka se pravi od domaćeg mleka. Evo starinskog recepta za pravljenje jednog litra napitka koji u narodnoj medicini važi kao „čistač“ jetre, podizanje energije i poboljšanje ukupnog zdravlja:

Sipajte litar i po kravljeg ili kozjeg mleka u dublju posudu i stavite da se kuva.

Iscedite sok od jednog limuna.

Izrendajte jedan manji celer.

Limun i celer dodajte u skuvano vrelo mleko i promešajte.

Ostavite poklopljeno da se hladi.

Kada se na vrhu smese odvoji zelenkasta tečnost, skupite je i prespite u staklenu flašu.

Kako se pravilno konzumira ovaj napitak.

Ukus ovog napitka je drugačiji u odnosu na običnu surutku na koji neki ljudi osećaju mučninu ili im jednostavno ne prija. Napitak obavezno držite u frižideru.

Takođe je veoma važno znati i kako da se konzumira, jer preterano konzumiranje surutke može negativno da utiče na crevnu floru. Jednu do sve kašike ovog napitka razmutite u čaši mlake vode i popijte pola sata pre svakog obroka.

Ovakav prirodni „čistač“ organizma posebno je dobar za masnu jetru, poboljšanje varenja, visok holesterol i imunitet uopšte. Ukoliko nema intolerancije na laktozu, dobar je i za trudnice. Naravno, pre uključivanja u režim konzumiranja, trebalo bi da se posavetujete sa lekarom, posebno ako imate neku bolest ili ste skloni alergijama.

Da li surutku smeju da piju svi i možemo li je konzumirati bez ograničenja

Osobe koje imaju probleme sa varenjem, gorušicu, nadimanje i gasove trebalo bi da budu oprezne sa količinama, jer je surutka generalno korisna za crevni trakt i varenje, ali može da ga iziritira.

Surutka je prepuna proteina, pa bi trebalo da je izbegavaju pacijenti sa bolestima bubrega.

Osobe koje su intolerantne na laktozu ne bi smele uzimaju surutku, mada postoje neke studije koje kažu da to važi samo za kravlje mleko, a ne i za kozje. Zbog toga je oprez uz savet nutricioniste neophodan. Svakako se ni zdravim ljudima ne savetuje više od pola litra surutke dnevno.

Surutka je veoma korisna, ali nije svemoćna

Nemojte zaboraviti da je surutka zdrava i korisna, ali da ipak ne postoji „čarobni štapić“ za bilo koji zdravstveni problem.

Hronični hepatitis, trajna oštećenja jetre zbog prekomernog konzumiranja alkohola ili ciroza, jesu situacije kod kojih surutka može da pomogne da se osećate bolje i da se jetra pročisti, ali nema govora o lečenju ovih stanja ako se oslonimo samo na surutku. Zapravo, još uvek nema zvaničnih studija koje bi to potvrdile. Takođe, nikako nemojte prestati da uzimate propisanu terapiju.

Takođe, uz konzumiranje surutke kada je u pitanju masna jetra, neophodno je promeniti i režim ishrane, uzdržavati se od alkohola, gaziranih pića, previše kafe, droga i masne hrane.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com