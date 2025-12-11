Dokazano jedna od najzdravijih namirnica, ali niko je ne jede: Nema šta ne leči, od srca do slabe kose

Potočarka je jedna od najzdravijih biljaka na svetu. Stručnjaci smatraju da daje brojne blagodeti za ljudski organizam.

Šta je potočarka?

Potočarka je prava riznica hranljivih materija. Bogata je gvožđem, kalcijumom, vitaminima A, C i K, a sadrži čak više gvožđa nego spanać i više vitamina C nego mnoge vrste citrusa. Zbog svog jedinstvenog sastava, stručnjaci je nazivaju „prirodnim eliksirom zdravlja“, jer čisti krv, jača imunitet, ubrzava metabolizam i podstiče regeneraciju ćelija.

Nova istraživanja pokazuju da potočarka smanjuje oksidativni stres, što znači da usporava starenje i štiti organizam od mnogih bolesti.

U pitanju je povrće koje sadrži brojne esencijalne vitamine i minerale kao što je gvožđe. Ako je verovati istraživanjima, ova biljka sadrži više gvožđa nego spanać i više vitamina C od nekih agruma.

Osim tih hranljivih materija, potočarka ima brojne zdravstvene prednosti. Naime, prema nedavnoj studiji, utvrđeno je da potočarka zaustavlja i smanjuje oksidativni stres, a takođe i pročišćava krv, podstiče apetit i čisti telo od toksina.

Mnogi ljudi piju sok od potočarke, a preporučuje se i ispijanje razređeno sa vodom u meri 1:5.

Preporučena doza je jedna čaša na svakih nekoliko dana, i ne više od toga, jer može doći do nuspojava.

Sok od potočarke se može primeniti lokalno (spolja) u lečenju bilo koje vrste stanja kože i kose.

Samo utrljajte sok na zahvaćena područja ili koristite sok u obliku obloge i konačno rešite problem opadanja kose, kao i pojedine kožne probleme.

Za oblogu od potočarke uzmite malo lišća ove biljke i pomešajte sa alkoholom, a zatim nanesite smesu na pogođena područja i zamotajte zavojem. Ostavite oblogu par sati, a zatim skinite i isperite područje hladnom vodom.

Pored toga, pojedini stručnjaci tvrde da ima moć da spreči brojne kardiovaskularne probleme.

