Dokazano najotrovnije voće: Kad mu je sezona svi ga kupujemo na gajbe, a unutra se krije opasan otrov

Dokazano najotrovnije voće! Milioni ga jedu, ali je puno pesticida. Nema više izgovora, morate znati o kojoj namirnici je reč.

Dajemo ga deci verujući da im pružamo neophodne vitamine, dok je surova realnost da je ovo dokazano najotrovnije voće prepuno pesticida

Srećom, postoji način da ove otrove uklonite u sopstvenoj kuhinji, ali morate pratiti tačne korake.

Voće i povrće su stubovi zdrave ishrane. Ali šta ako vam kažemo da upravo namirnice koje najviše volite i jedete nose najveći rizik? Izbegavanje proizvoda koji su najviše tretirani pesticidima je postalo važan korak ka zdravijem životu, a jagode i spanać, nažalost, sadrže najviše otrova!

Otkrivamo zašto se baš ovo najotrovnije voće našlo na vrhu liste „12 prljavih“.

Jagode su dokazano najotrovnije voće?

Svake godine od 2004., Radna grupa za životnu sredinu (EVG) objavljuje listu „12 prljavih“, rangirajući proizvode sa najviše pesticida. Upozoravaju da je 75 procenata uzorkovanih proizvoda sadržalo ostatke potencijalno štetnih pesticida, ali kod onih koji su ušli u „12 prljavih“, čak 95 procenata uzoraka sadrži pesticide!

Jagode i spanać ponovo su zauzeli prva dva mesta na listi, čineći jagode zvanično najotrovnijim voćem. Stručnjaci Centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozoravaju da su neki pesticidi u studijama povezani sa problemima kao što su pobačaji, urođene mane i smetnje u učenju ili razvoju kod dece.

Koju hranu da izbegavate?

Obratite pažnju na kompletnu listu voća i povrća sa najvećim količinama pesticida, a posebno na veliki skok grožđa.

Evo „12 prljavih“ namirnica koje bi trebalo da jedete organske ili da ih dobro operete:

Jagode (najotrovnije voće)

Spanać

Kelj, raštan…

Grožđe

Breskve

Kruške

Nektarine

Jabuke

Babura i ljuta paprika

Trešnje

Borovnice

Boranija

Kako se zaštititi od pesticida?

Iako je gotovo nemoguće izbeći pesticide u potpunosti, možete smanjiti rizik tako što ćete namirnice sa ove liste kupovati u organskoj varijanti ili ih temeljno prati. Budite svesni šta unosite u svoj organizam i zaštitite zdravlje cele porodice.

Da li ste znali da je ovo voće ovoliko prskano? Podelite ovo upozorenje sa prijateljima koji ga kupuju deci svakog dana – zaštitimo se zajedno!

