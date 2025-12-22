Dokazano najvažnija namirnica koja čuva srce i mozak, usporava starenje i sprečava gojenje

Samo jedna šaka oraha dnevno čuva srce i mozak. Pokazalo da orah utiče na zdravlje srca i mozga, kao i na zdrave procese starenja.

Jedna studija koja obuhvata decenijska istraživanja izveštava da ljudi koji redovno jedu orahe imaju veću verovatnoću da budu fizički aktivni, da jedu zdravo i da imaju manji rizik od srčanih oboljenja kako stare. Orah je jedna od najvažnijih namirnica koja čuva srce i mozak.

Naučnici sa Škole javnog zdravlja Univerziteta u Minesoti smatraju da je to zbog hranljivih sastojaka orašastih plodova i njihovog efekta na opšte zdravlje. Oni su pratili 3.023 osobe (muškaraca i žena) tokom 20 godina i upoređivali njihovo zdravlje s načinom ishrane.

Orasi su jedini koji su odličan izvor omega-3 alfa-linolenske kiseline na biljnoj bazi. Pokazalo se da ona utiče na zdravlje srca i mozga, kao i na zdrave procese starenja. Samo jedna porcija oraha (otprilike jedna šaka) ima impresivan niz hranljivih sastojaka koji povoljno utiču na opšte zdravlje.

Orasi se sastoje od četiri grama proteina, dva grama vlakana i magnezijuma (45 miligrama). Orasi takođe pružaju brojne antioksidante, uključujući polifenole.

„Izgleda da oni koji jedu orahe imaju jedinstven fenotip tela koji sa sobom nosi i druge pozitivne uticaje na zdravlje, kao što je bolji kvalitet ishrane, posebno ako su jeli orahe od malih nogu do srednjeg odraslog doba“, kaže profesor epidemiologije i zdravlja na Školi javnog zdravlja Univerziteta u Minesoti, dr Lin M. Stefen.

Osim što čuva srce i mozak, orah sprečava i gojenje. Naime, konzumiranje oraha je povezano i sa smanjenjem težine. Oni koji su jeli orahe su pokazali značajno niže koncentracije glukoze u krvi od onih koji ih ne jedu.

Studija je objavljena u Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases.

(Lepa&Srećna)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com