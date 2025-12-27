Dokazano najzdravija riba iz konzerve: Jača srce i odlična je za mozak, nije skupa, jedite je bar 2 puta nedeljno

Konzervisane sardine su najzdravija riba za zdravlje srca i održavanje pamćenja. Nisu skupe, konzumirajte ih bar 2 puta nedeljno.

Svakako, nije svaka konzervisana hrana loša. A najzdravija riba iz konzerve je upravo ova, nije skupa i svako može da je priušti bar 2 puta nedeljno.

Iako ne važi za najzdraviju, hrana u konzervama ponekad dobro dođe jer je laka za prenošenje. Osim toga štedi vreme pripreme obroka ili čak može biti kompletan obrok.

Konzervisanje održava hranu svežom i jestivom, pogotovo onu koja je sklona razvoju raznih patogena. U procesu konzervisanja namirnice prolaze i proces sterilizacije.

Nutricionista dr Džes Kording kaže da je, prema mišljenju struke, sardine su najzdravija riba iz konzerve. Međutim, i druga konzervisana riba koja je pristupačan izvor proteina, ali i održiva i ne zahteva dugu pripremu ili kuvanje.

Kako objašnjava, primena konzervisane ribe u ishrani ima brojne zdravstvene prednosti.

„Konzervisane sardine obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, pogotovo ako vam sveža nije dostupna“, rekla je dr Kording.

Kada jedemo sardine, dodaje dr Kording, unosimo veliku količinu proteina, vitamina D i protivupalnih omega-3 masnih kiselina, a maslinovo ulje daje mononezasićene masti zdrave za srce.

Stručnjaci preporučuju dve do tri porcije konzervisane ribe nedeljno, pomešano sa testeninom ili samostalno, a možete ih dodati i raznim salatama.

