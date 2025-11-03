Dokazano najzdraviji doručak na svetu, nisu ni ovsena kaša ni jaja!

Najzdravije. Kukuruzne tortilje su izvanredan izvor ugljenih hidrata sa malim glikemijskim indeksom. Najdugovečniji ljudi na svetu jedu ovo.

Den Betner proveo je poslednjih dvadeset godina istražujući navike ljudi koji žive 100 ili više godina, sa posebnim osvrtom na hranu koju konzumiraju.

Tako je u udaljenom delu Nicoje u Kostariki otkrio najzdraviji doručak na svetu.“Pod krovovima od crvenih crepova, desetak ljudi iz Nicoye se budi svako jutro oko 4 sata. Pale vatru u glinenim pećima, stavljaju lončiće da se kuva začinjena pasulj i mešaju testo od kukuruznog brašna“, piše za CNBC.

„Jedna žena odvaja komad testa veličine golf loptice, stavlja ga na papir za pečenje i oblikuje savršeno okruglu tortilju. Stavlja je na vrelu glinenu ploču gde testo nabubri, zatim ga presavije u savršenu tortilju“, opisuje.

Šta zapravo ovo jelo čini tako zdravim?

Kukuruzne tortilje su izvanredan izvor složenih ugljenih hidrata sa glikemijskim indeksom nižim od celih žitarica. Pepeo razbija ćelijske zidove kukuruza, oslobađajući niacin (vitamin B) i oslobađajući aminokiseline koje telo može da apsorbuje.

Crni pasulj sadrži iste antocijane (aminokiseline) koje se mogu naći u borovnicama. Oni su bogati, čiste creva, snižavaju krvni pritisak, regulišu insulin i obiluju folatom, kalijumom i vitaminom B grupe.

Kombinacija pasulja i pirinča stvara kompletan protein, što znači da jelo sadrži sve aminokiseline neophodne za dugovečan život.

Prema Betneru, ukupna cena ovog doručka iznosi oko četiri evra, a može se pripremiti za celu narednu nedelju.

(Krstarica/Index)

