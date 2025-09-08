Dokazano: Ovo voće briše zaborav, štiti srce i raste svuda oko nas

Voće koje svi ignorišu, a čuva pamet i srce bolje od lekova

Znate ono voće što raste svuda, jeftino je, a niko ga ne uzima ozbiljno? E pa, izgleda da baš ono čuva pamet i srce.

Brusnica – sitna bobica, a moćna kao lek. Naučnici iz Engleske su pratili ljude koji su je jeli svaki dan, i šta su otkrili? Bolje pamte, krv im bolje cirkuliše kroz mozak, a i loš holesterol im opao.

Kažu da su brusnice pune dobrih stvari: vitamina C i E, antioksidanasa, vlakana… Sve što telu treba da se izbori sa zaboravnošću, lošim varenjem i umornim srcem.

Jedan doktor iz te studije kaže da je ovo tek početak – ali da rezultati obećavaju. Brusnica možda nije čudotvorna, ali izgleda da radi tiho i sigurno.

Zato, kad sledeći put vidiš brusnicu u prodavnici, ne gledaj je kao ukras – možda ti baš ona čuva ono najvažnije: pamet, srce i mir.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com