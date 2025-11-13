Doktor otkrio šta je najbolje da jedu za doručak žene, a šta muškarci: „Ovo obavezno svakog jutra“

Čuveni doktor Solaković ima jasan savet: Doručak se ne preskače i ne sme se jesti hleb!

Obavezno pravilo za doručak! Čuveni dr Solaković otkriva šta moraju jesti žene, a šta muškarci. Razlika je u jednoj, ključnoj namirnici koju jedu svakog jutra.

Doktor Emir Solaković naveo je koji je najbolji doručak za žene, a koji za muškarce.

Tokom jednog od gostovanja u emisiji Hayat televizije, doktor Emir Solaković naveo je koji je najbolji doručak za žene, a koji za muškarce.

Ja se budim oko pola 6. Dovoljno mi je 6 sati da se naspavam. Ljudi koji spavaju duže od 6 sati imaju neki problem. Nije normalno spavati duže od 6 sati. Organizam se sam budi nakon 6 do 7 sati, ako funkcioniše normalno. Ako ne možete da se naspavate, nešto se tu dešava: ili mnogo radite, ili ste pod stresom ili je u pitanju neka bolest…

Ljudi koji su debeli su pacijenti. Oni koji su debeli imaju veću šansu da postanu bolesni.

Nikad nisam video da debeo čovek doručkuje. On preskače doručak. Uvek nešto gricka, nešto nezdravo. Kada jede, jede kao da ubacuje u pećinu. Kreće se samo iz automobila do kuće. Puno jedu, a nema fizičke aktivnosti i dolazi do debljanja.

Idealan doručak za ženu je: Čim ujutru ustanete popijte šolju čaja bilo kojeg. Sapere te toksine koji se skupljaju tokom noći. Zatim uzmite jaja. Za žene je idealan doručak kajgana od 3 belanca i jednog celog jajeta. To je 10 grama proteina.

A muškarci: kajgana od 5 belanaca i jedno celo jaje. Masno se mora unositi jer je to bitno za organizam. Ako hoćete zdrave masnoće, po toj kajgani slobodno pospite i malo maslinovog ulja.

Naša koža, obrve, kosa, nokti sve je napravljeno od tih belančevina. I to bez hleba. Svaki dan ovo jedite.

