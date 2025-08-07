Doktorka otkrila koja namirnica je prepuna holesterola: Mnogi je svakodnevno jedu

Holesterol je jedna od najčešćih tema kada je reč o zdravlju srca, ali malo ko zna koliko je važno obratiti pažnju na hranu koju svakodnevno unosimo

Kako biste izbegli rizike koje nosi visoki holesterol, važno je znati koje namirnice treba ograničiti, a koje povećati u ishrani.

Nije lako promeniti navike, ali vredi se potruditi, pogotovo što je u pitanju zdravlje vašeg srca.

Visoki holesterol može da dovede do ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani udar i šlog. Iako genetika igra bitnu ulogu, ishranom možemo značajno uticati na nivo lošeg (LDL) holesterola.

Dr Svetlana Stanišić ističe da su jaja, meso i mlečni proizvodi korisni, ali postoje i druge strategije koje pomažu u kontroli holesterola pre nego što se odlučimo na izbacivanje ovih namirnica, a govorila je i o namirnici koju bi trebalo izbegavati u širokom luku jer je jako štetna.

„Među fitnes populacijom jako je popularno izbegavati žumanca pa od belanaca prave omlet koji ima jako malo kalorija. Međutim, žumance sadrži vrlo korisne materije. Meso, jaja, mleko i mlečni proizvodi biološki su vrlo vredne namirnice. Možemo živeti i bez njih, ali su vrlo korisne. Postoje i druge strategije koje se sprovode pre nego dođemo do tačke izbacivanja mesa“, kaže doktorika i navodi četiri ključne strategije za držanje holesterola pod kontrolom.

Četiri ključne navike za držanje holesterola pod kontrolom

Uvođenje biljnih vlakana poput ovsenih pahuljica, povećanje unosa namirnica bogatih fitosterolima kao što su orasi i bademi, izbegavanje margarina i hidrogenizovanih ulja, te uvođenje suplemenata i namirnica poput belog luka i maslinovog ulja.

Kada je reč o suplementima, važno je ne preterivati i birati one koji su efikasni.

Dr Stanišić upozorava da dodaci prehrani s belim lukom koji ne uzrokuju loš zadah nisu delotvorni i savetuje da se novac ne troši na njih.

Margarin i proizvodi sa hidrogenizovanim uljima su na crnoj listi jer značajno povećavaju nivo holesterola, čak i više od maslaca.

Preporuka je da se radije okrenemo domaćim kolačima koji se prave na bazi maslaca. Ovaj pristup ishrani može biti ključan u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova, a pravilnim izborom namirnica i suplemenata možemo značajno smanjiti rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

(b92.net)

