Domaća cvekla u tegli je bomba vitamina: Ukusnija od kupovne, a priprema se nikad lakše

Znate onaj osećaj kada želite da na sto iznesete nešto zdravo i domaće, a dobijete samo jelo bez duše? Domaća cvekla u tegli nije samo obična zimnica, to je vaš lični pečat brige o zdravlju porodice i dokaz da najbolje stvari nastaju u vašoj kuhinji.
Ovaj recept je odgovor na vašu potragu za savršenstvom – bez suvišnih konzervansa, prepun vitamina i onog autentičnog ukusa koji budi uspomene.
Domaća cvekla u tegli bolja od kupovne
Možda mislite da je priprema zimnice komplikovan proces koji zahteva dane provedene pored šporeta. Istina je potpuno drugačija.
Cvekla je poznata kao čistač organizma, bogata gvožđem i nitratima koji snižavaju krvni pritisak. Zato, kada je spremite svojim rukama, ne pravite samo salatu – stvarate prirodni lek.
Tajna koja menja sve: Kim kao skriveni adut
Mnogi zaboravljaju jedan ključni detalj koji razdvaja prosečnu salatu od vrhunske. U pitanju je kim. Ovaj začin ne samo da daje specifičnu aromu koja se savršeno slaže sa zemljastim ukusu cvekle, već pomaže i varenju. Dodavanjem kima, vaša domaća cvekla u tegli dobija notu sofisticiranosti koju će svi primetiti, ali neće odmah moći da otkriju.
Sastojci:
- 1 kg crnog luka
- 1 kg šargarepe
- 1 kg paprike
- 2 kg paradajza
- 250 g belog luka
- 200 g peršuna
- 4 kg cvekle
- 250 g šećera
- 130 g soli
- 250 ml 9% alkoholnog sirćeta
- 2 kašičice kima
- 10 g zrna bibera
- 700 ml ulja
Da bi rezultat bio savršen, važno je da ispratiš jednostavne korake. Ne žurite, uživajte u procesu stvaranja.
- Priprema cvekle: Dobro operite cveklu, ali joj ne secite koren ni vrhove pre kuvanja kako bi sačuvala sokove i onu prelepu rubin boju. Kuvajte je dok ne omekša, ali pazi – mora ostati čvrsta pod prstima.
- Trik za lako ljuštenje: Dok je još topla, cvekla se ljušti gotovo sama
Ključ uspeha leži u strpljenju. Nakon što zatvorite tegle, pasterizacija je završni čin koji osigurava da vaša domaća cvekla u tegli preživi celu zimu – ako je ukućani ne pojedu pre toga!
