Domaće jelo, pa još i nazdravije na svetu: Svaki dan ga jedite i bićete uskoro kao novi

Najbolje bi bilo da je jedete svaki dan.

Jedno domaće jelo nazdravije je na svetu – svaki dan ga jedite i bićete uskoro kao novi!

Domaća supa je proglašena za jednu od najzdravijih namirnica na svetu.

Ona ne samo da hidrira telo, već blagotvorno deluje na creva i pomaže kod problema sa probavnim organima, prenosi Mondo. Ako svakodnevno konzumirate supu bogatu povrćem, možete značajno unaprediti zdravlje vaših creva, piše popularni sajt za ishranu Eat This, Not That.

Ova supa obiluje vlaknima koja produžavaju osećaj sitosti i pomažu boljoj probavi. Takođe, prepuna je vitamina, minerala i drugih korisnih jedinjenja za zdravlje. Ako se priprema od kostiju, sadrži kolagen koji donosi lepši izgled kože, zateže lice i smanjuje celulit.

Sve ovo čini supu idealnim dodatkom vašoj svakodnevnoj ishrani – ako već nije!

