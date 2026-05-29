Doručak lekara liči na dosadnu kašu, ali baš ona štiti srce, a jedna popularna srpska namirnica završava u kanti

Doručak lekara nije skup ni egzotičan. Zamenite belo pecivo jednom šoljom kaše i za nedelju dana osetićete razliku.

Doručak lekara izgleda razočaravajuće obično. Nema avokada, nema proteinskih pločica, nema skupih superhrana. Najčešće je u pitanju činija ovsene kaše sa malo voća i orašastih plodova.

A namirnica koju kardiolozi i nutricionisti rutinski zaobilaze, iako je u svakoj srpskoj pekari, jeste beli hleb. Zvuči previše jednostavno da bi bilo važno. Upravo zato većina ljudi to ignoriše.

Stvar je u jednom rastvorljivom vlaknu koje se zove beta-glukan. Ono u crevima vezuje žučne kiseline i tera jetru da troši holesterol iz krvi da bi napravila nove. Rezultat, niži LDL holesterol bez tableta. Tri grama beta-glukana dnevno je doza koja se pominje u svim ozbiljnim preporukama, a to je tačno jedna velika porcija ovsenih pahuljica.

Prema meta-analizi objavljenoj u časopisu „American Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju ovsenog beta-glukana na LDL holesterol pokazuje da redovan unos može značajno smanjiti loš holesterol kod osoba sa povišenim vrednostima. To nije marketing, to je hladna statistika iz desetina kliničkih studija.

Šta lekari jedu za doručak kada nemaju vremena

Doručak lekara je gotovo uvek varijacija iste osnove. Krupne ovsene pahuljice, ne instant kesice sa šećerom. Preliju ih toplim mlekom ili vodom, ubace šaku borovnica ili pola jabuke, dodaju kašiku oraha ili lanenog semena. Ceo obrok košta manje od kifle sa sirom, a siti ste do ručka.

Ko želi slaniju verziju, dodaje jedno kuvano jaje sa strane. Niko ozbiljan ne počinje dan slatkim pecivom i bombicom u kafi. To je naprosto loša matematika za telo.

Zašto beli hleb završava na crnoj listi

Beli hleb u Srbiji je skoro pa nacionalni sport. Uz svaki obrok, uz čorbu, uz salatu, ponekad i uz testeninu. Problem je što je to praktično čista skrobna masa bez vlakana. Skače šećer u krvi, pa naglo pada, pa ste gladni za sat vremena. Ciklus koji vodi u gojaznost i otpornost na insulin.

Baš zbog toga doručak lekara ne izgleda tako. Kardiolozi posebno gledaju popreko belu zemičku za doručak. Kombinacija sa pavlakom, kajmakom ili viršlama je najbrži način da podignete trigliceride pre nego što ste i stigli na posao. Crni integralni hleb je kompromis, ali ni on nije ovsena kaša.

Koliko grama ovsa je dovoljno za stvarni efekat

Za smanjenje holesterola preporučuje se najmanje 40 grama ovsenih pahuljica dnevno, što odgovara jednoj zaravnjenoj činiji. Manje od toga je dobar navika, ali bez merljivog efekta na krvne nalaze.

Prva, kupuju instant kesice sa aromama. U njima ima više šećera nego ovsa.

Druga, prelivaju kašu medom, javorovim sirupom i bananom istovremeno, pa od zdravog obroka naprave dezert sa 500 kalorija.

Treća, jedu je samo jednom mesečno i čude se što nema rezultata. Doslednost pobeđuje savršenstvo, uvek.

Mali trik za one koji mrze ukus kaše

Ostavite pahuljice da prenoće u jogurtu ili mleku, sa malo kakaa i komadićem crne čokolade od 70 odsto. Ujutru imate hladan, gust, čokoladni doručak koji ne liči na bolničku hranu. Trik koji koriste lekari sa decom, jer i njihova deca prave grimase pred običnom kašom.

Šta vi jedete za doručak kada ste u žurbi, i koliko vam puta nedeljno beli hleb uđe u kuhinju a da to niste ni primetili

Da li je ovsena kaša bolja od integralnog hleba za doručak

Jeste, zbog koncentracije beta-glukana koja je u ovsu znatno veća nego u bilo kojem hlebu, čak i integralnom

Mogu li dijabetičari da jedu ovsenu kašu ujutru

Mogu, ali bez šećera i banane, uz dodatak orašastih plodova koji usporavaju upijanje šećera u krv

Koliko brzo se vidi efekat na holesterol

Prve promene u krvnim nalazima vide se već posle četiri do šest nedelja svakodnevnog unosa ovsene kaše

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

