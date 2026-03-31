Recept koji je othranio Jugu: Zašto je popara sa starim hlebom i sirom bolja od svake kupovne kaše

Doručak od 30 dinara vraća u detinjstvo i čuva kućni budžet. Spremite ovo preukusno jelo od starog hleba i bićete siti celog dana!

Nekada niste mogli da zamislite prohladno jutro bez mirisa vrelog mleka, rastopljenog zrelog sira i starog hleba koji se širi iz kuhinje. Ovaj doručak od 30 dinara othranio je mnoge generacije, a danas ga retko ko sprema.

Umesto da rutinski bacate osušene vekne u kantu, vreme je da se prisetite autentičnog ukusa koji momentalno vraća u najranije detinjstvo.

Ovaj zaboravljeni doručak ne samo da drastično štedi vaš kućni budžet, već telu pruža ozbiljnu količinu energije za sve fizičke i mentalne napore tokom čitavog radnog dana.

Zbog čega je doručak od 30 dinara bio redovan na stolu

Nekada je bilo nezamislivo baciti hleb. Svaki okrajak se čuvao kao dragocenost, sušeći se na čistoj krpi na ivici stola.

Taj skromni doručak nije tražio ništa sa pijace, a hranio je decu i radnike bolje od bilo čega drugog.

Danas, dok se pekare utrkuju ko će prodati više peciva punih aditiva, ovo jednostavno jelo nas podseća na to koliko malo je zapravo potrebno za pravu, domaću gozbu.

Umesto u kantu, stari hleb iskoristite za obrok koji ima i ukus i dušu.

Šta je zapravo popara i kako se pravi?

Popara je ono naše starinsko jelo koje od starog, zaboravljenog hleba pravi toplu gozbu.

Dovoljno je samo malo vrele vode ili mleka, kašika dobre masti ili putera i onaj pravi, jači sir koji se lepo rasteže.

To je brz i zasitan doručak koji nas podseća da se u kuhinji ništa ne baca, već se pametno koristi.

Sirotinjska hrana koja drži sitost do kasnog popodneva

Navikli smo da mislimo kako bez mesa i jaja nema pravog doručka, ali ovo skromno jelo krije snagu koju često potcenjujemo.

Tajna je baš u tom hlebu koji je odstajao. Dok se danas svi plaše ugljenih hidrata, zaboravljamo da stari hleb drugačije ‘pada’ na stomak nego onaj vreli, tek izvađen iz peći.

Njegova struktura se menja stajanjem, pa nas ovakav obrok drži sitim satima, a da pritom ne osećamo težinu.

Tačnije, kako navodi studija objavljena u časopisu „European Food Research and Technology“, istraživanje o proizvodnji rezistentnog skroba pokazuje da stari, bajati hleb sadrži znatno više rezistentnog skroba nego svež.

Taj zaboravljeni doručak u crevima deluje izrazito slično biljnim vlaknima, usporava proces varenja i neka saznanja sugerišu da može pomoći u boljoj kontroli nivoa glukoze.

Upravo zato vas jedna topla porcija drži sitim satima, greje stomak i ne izaziva onaj neprijatni brzi pad energije pre ručka.

Kako se zapravo sprema (bez puno filozofije):

Sve je gotovo za desetak minuta. Prvo isecite taj stari hleb na kockice – najbolje je da budu otprilike iste veličine.

U šerpi zagrejte mešavinu vode i mleka, dodajte kašiku masti ili putera i malo posolite.

Čim proključa, ubacite hleb. Nemojte ga samo ostaviti, nego promešajte par puta da svako parče upije tečnost, ali nemojte ni preterivati da ne napravite kašu. Hleb treba da ostane mekan, a ne gnjecav.

Na samom kraju, dok je još vrelo, ubacite onaj stari, jači sir ili kašiku kajmaka. To je to.

Zašto uopšte kupujemo peciva?

Kad razmislite, često u hodu jedemo suve kifle iz pekare pune aditiva, a kod kuće za par minuta možemo da napravimo pravi, topli obrok.

Nema hemije, nema bacanja hrane, a ukus je neuporediv.

Šta vi najradije dodajete u poparu? Da li volite onaj sir što se rasteže, malo kajmaka, ili možda ubacite i čen belog luka za bolju aromu? Pišite nam u komentarima kako je vi spremate i imate li neki svoj tajni sastojak.

Da li se ovo jelo od starog hleba može podgrevati?

Najbolje je jesti ga odmah dok je toplo. Podgrevanjem gubi prepoznatljivu teksturu i postaje previše gnjecavo, pa uvek pravite tačnu meru za jedan obrok.

Koji sir ide u jeftin starinski obrok?

Punomasni beli sir, stari sir iz kace ili prevreli domaći kajmak daju najbolji ukus. Izbegavajte biljne zamene jer se ne tope lepo u toploj vodi.

Koliko kalorija ima popara?

Kalorijska vrednost zavisi od dodate masnoće i vrste sira. U proseku, jedna srednja porcija nosi oko 400 kalorija i pruža dugotrajnu, stabilnu energiju telu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

